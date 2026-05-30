Aufatmen bei isolierter Uganda-Freiwilliger aus OÖ

Nach drei Tagen konnten jene 19-Jährige und ihre Familie im Bezirk Urfahr-Umgebung aufatmen: Auch der zweite Ebola-Test am Freitag war negativ, damit darf die Mühlviertlerin die Isolierstation in der Klinik in Wien-Favoriten verlassen und heim zu ihren Lieben.

Sie hat sich nicht mit dem lebensbedrohlichen Virus angesteckt, das im Kongo wütet und sich auch nach Uganda weiter auszubreiten drohte – dort, wo die sozial engagierte Teenagerin bei einem internationalen Projekt der Caritas als Freiwillige eingesetzt war und eigentlich noch etwa zwei Monate in einem Waisenhaus in der Hauptstadt Kampala ihren Dienst versehen sollte.