Feldkircher Vorstadt bleibt länger eine Baustelle

In der Feldkircher City (Vorarlberg) wird umgebaut – in der Vorstadt sogar länger als gedacht. Die Verzögerungen wurden aufgrund von Umplanungen nötig. Andernorts läuft aber alles nach Plan.
Die Anpassung der Verkehrsflächen an die neue Montfortbrücke sowie die Neugestaltung des Bereichs um den Wasserturm erfordern eine Verlängerung der Verkehrssperre in der Vorstadt bis voraussichtlich Ende Juni, wie die Stadt Feldkirch am Donnerstag informierte. Für Fußgänger bleibt ein Durchgang um den Baustellenbereich aber weiterhin möglich.
Grund für die Verlängerung sind nötige Planungsänderungen aufgrund der bautechnischen Gegebenheiten bei der Neuverlegung der Infrastruktur und Lieferverzögerungen bei einem Kanalschacht für den Regenüberlauf. Die dadurch verlängerte Bauzeit wird genutzt, um bereits jetzt notwendige Leitungen für die geplante Kanalsanierung in der Montfortgasse zu verlegen. Dadurch sollen im entsprechenden Bauabschnitt im Jahr 2027 erneute Tiefbauarbeiten in der Vorstadt vermieden werden.
Auch Fortschritte schon sichtbar
An anderen Stellen im Baustellenbereich sind derzeit schon Fortschritte sichtbar. Beim Stiegenabgang zur Unterführung Garzon wird derzeit das neue Geländer montiert. Im Bereich des Wasserturms sowie in der Schillerstraße haben die Betonarbeiten an der Ufermauer begonnen, die bei entsprechender Witterung bis Anfang Juni abgeschlossen sein sollten. Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten wird der Bereich rund um den Wasserturm mit neuen Grünflächen, Radabstellflächen sowie Bäumen und Sträuchern gestaltet.
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