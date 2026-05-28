Feldkircher Vorstadt bleibt länger eine Baustelle

Auch Fortschritte schon sichtbar

An anderen Stellen im Baustellenbereich sind derzeit schon Fortschritte sichtbar. Beim Stiegenabgang zur Unterführung Garzon wird derzeit das neue Geländer montiert. Im Bereich des Wasserturms sowie in der Schillerstraße haben die Betonarbeiten an der Ufermauer begonnen, die bei entsprechender Witterung bis Anfang Juni abgeschlossen sein sollten. Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten wird der Bereich rund um den Wasserturm mit neuen Grünflächen, Radabstellflächen sowie Bäumen und Sträuchern gestaltet.