Flüchtling aus Wien lief in Zug Amok: Keine Haft!

Bahn-Angreifer auch bei uns schon verurteilt

Zur Vorgeschichte: Der in Wien gemeldete Flüchtling war 2021 als unbegleiteter Minderjähriger via Türkei nach drei Jahren Flucht nach Österreich gekommen und hatte Asyl erhalten. Auch bei uns setzte es schon zwei Verurteilungen wegen Gewalttaten. Einmal wegen schwerer Körperverletzung in Salzburg, in einem weiteren Fall wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt ...