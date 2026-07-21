Rapid-Star greift an! Von Safari auf Europa-Tour

„Wir haben vorige Saison zu selten unsere beste Seite gezeigt und müssen als Mannschaft einfach konstanter werden.“ Auch Rapids Jungstar Nikolaus Wurmbrand ist ab dem Pflichtspielstart am Donnerstag im Hinspiel der zweiten Conference-League-Qualirunde bei Santa Coloma in Andorra gefordert. Der grün-weiße Tross fliegt am Mittwoch Vormittag nach Girona, reist dann im Bus weiter. Niki betont über sich selbst: „Ich weiß, was ich kann, bin aber auch noch ein jüngerer Spieler und kann mich noch verbessern. Etwa im Abschluss oder beim Passspiel.“