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Nikolaus Wurmbrand

Rapid-Star greift an! Von Safari auf Europa-Tour

Conference League
21.07.2026 18:30
Nikolaus Wurmbrand in Aktion, hier gegen Ried.
Nikolaus Wurmbrand in Aktion, hier gegen Ried.(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Für Rapid startet die neue Pflichtspielsaison am Donnerstag in Andorra – konkret bei Santa Coloma auf Kunstrasen. Da will auch Jungstar Nikolaus Wurmbrand zu einer guten Basis für den Aufstieg in die dritte Runde der Conference-League-Quali beitragen. „Wir müssen diese Saison konstanter werden.“

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„Wir haben vorige Saison zu selten unsere beste Seite gezeigt und müssen als Mannschaft einfach konstanter werden.“ Auch Rapids Jungstar Nikolaus Wurmbrand ist ab dem Pflichtspielstart am Donnerstag im Hinspiel der zweiten Conference-League-Qualirunde bei Santa Coloma in Andorra gefordert. Der grün-weiße Tross fliegt am Mittwoch Vormittag nach Girona, reist dann im Bus weiter. Niki betont über sich selbst: „Ich weiß, was ich kann, bin aber auch noch ein jüngerer Spieler und kann mich noch verbessern. Etwa im Abschluss oder beim Passspiel.“

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