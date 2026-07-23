Polizei fischt 100.000-Euro-Drogen aus Verkehr

Die Polizei hatte offensichtlich einen guten Riecher. Im Zuge der Kontrolle fanden die Beamten in einem vom Lenker mitgeführten Papiersack nämlich einen mit braunem Klebeband umwickelten Block mit rund 500 Gramm Heroin sowie zwei vakuumverpackte Säckchen mit etwa 100 und 300 Gramm Kokain.