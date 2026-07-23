Polizei fischt 100.000-Euro-Drogen aus Verkehr

Einen guten Riecher hatte die Polizei bei einer Grenzkontrolle in Kärnten. Ein Drogendealer aus Slowenien ging den Beamten ins Netz. Ein halbes Kilo Heroin und 400 Gramm Koks wurden sichergestellt.
Es ist 15.15 Uhr, als am Mittwoch ein slowenischer Lenker über die Grenze nach Österreich einreisen will. An der Grenzkontrollstelle Karawankentunnel muss er sich einer Kontrolle unterziehen, womit er wohl nicht gerechnet hat.
Die Polizei hatte offensichtlich einen guten Riecher. Im Zuge der Kontrolle fanden die Beamten in einem vom Lenker mitgeführten Papiersack nämlich einen mit braunem Klebeband umwickelten Block mit rund 500 Gramm Heroin sowie zwei vakuumverpackte Säckchen mit etwa 100 und 300 Gramm Kokain.
Hoher Preis
Der 35-Jährige wurde festgenommen, die Drogen sichergestellt. Der Mann ist geständig. „Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es zu einer über 30-fachen Grenzmengenüberschreitung kam. Der Wert der Drogen beläuft sich auf 100.000 Euro“, sagt Polizei-Sprecher Werner Pucher.
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