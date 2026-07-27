Einige Medaillen wanderten über den Arlberg

Allen voran Sprinterin Isabel Posch, die sich über die 100 Meter Silber holte und sich nur Christania Williams geschlagen geben musste. Im Weitsprung sicherte sich die Ex-Mehrkämpferin zudem die Goldmedaille. Auch Anna Mager holte Silber, bot über die 400 Meter außerdem Serienmeisterin Susanne Gogl-Walli lange die Stirn. Mager führte die erste Hälfte des Rennens, musste sich erst dann geschlagen geben.