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Einige Medaillen wanderten über den Arlberg

Vorarlberg
27.07.2026 07:25
Isabel Posch holte sich die Goldmedaille im Weitsprung.
Isabel Posch holte sich die Goldmedaille im Weitsprung.(Bild: GEPA)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

Die Ländle-Leichtathleten kehrten mit starken Ergebnissen von den Staatsmeisterschaften der allgemeinen Klasse, die am vergangenen Wochenende in Innsbruck über die Bühne gingen, zurück – eine Goldene, vier Silberne und einmal Bronze brachten sie mit.

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Allen voran Sprinterin Isabel Posch, die sich über die 100 Meter Silber holte und sich nur Christania Williams geschlagen geben musste. Im Weitsprung sicherte sich die Ex-Mehrkämpferin zudem die Goldmedaille. Auch Anna Mager holte Silber, bot über die 400 Meter außerdem Serienmeisterin Susanne Gogl-Walli lange die Stirn. Mager führte die erste Hälfte des Rennens, musste sich erst dann geschlagen geben.

Anna Mager sicherte sich Silber über die 400 Meter.
Anna Mager sicherte sich Silber über die 400 Meter.(Bild: ÖLV/Coen Schilderman)

Weiteres Silber gab es für Zehnkampfstaatsmeister Niklas Voss im Weitsprung – wie Sieger Samuel Szihn sprang der Hohenemser 7,28 Meter, hatte aber den schlechteren zweitbesten Versuch. Auch Niklas‘ Bruder Mika Voss überzeugte mit einer Silbernen, er erzielte beim Stabhochsprung mit 4,75 Metern zudem eine neue persönliche Bestleistung.

Niklas Voss verpasste Gold im Weitsprung nur um Haaresbreite.
Niklas Voss verpasste Gold im Weitsprung nur um Haaresbreite.(Bild: GEPA)

Konstantin Beiser glänzte mit Bronze und neuer persönlicher Bestleistung im Speerwurf. „Das war eine gute Ausbeute. Gefreut hat mich, dass alle motiviert waren und ihre Bestes gegeben haben“, sagte VLV-Sportdirektor Sven Benning über die Leistungen, „außerdem sind Stand heute drei Vorarlbergerinnen bei einer Europameisterschaft dabei – es ist alles gut gelaufen an diesem Wochenende.“

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