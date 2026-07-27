Hard: Kochtopf mit Öl löste Küchenbrand aus

Der 21-Jährige hatte einen Kochtopf mit Öl für wenige Minuten auf der eingeschalteten Herdplatte unbeaufsichtigt gelassen. Als er in die Küche zurückkehrte, bemerkte er bereits eine massive Rauchentwicklung. Geistesgegenwärtig griff er zu einem Feuerlöscher aus dem Stiegenhaus und startete einen ersten, erfolgreichen Löschversuch.
Wohnung vorerst unbewohnbar
Anschließend verließ der junge Mann gemeinsam mit seiner Mutter die Räumlichkeiten, alarmierte die Einsatzkräfte und warnte die anderen Hausbewohner. Die Freiwillige Feuerwehr Hard übernahm die weiteren Löscharbeiten und sorgte für die Belüftung des Gebäudes. Der 21-Jährige und seine Mutter wurden zur medizinischen Abklärung ins LKH Bregenz eingeliefert.
An der Küche entstand erheblicher Sachschaden, die Wohnung ist aufgrund der starken Verrauchung derzeit nicht nutzbar. Insgesamt standen acht Fahrzeuge mit 44 Mann der Feuerwehr sowie die Rettung und die Polizei mit drei Fahrzeugen und sieben Beamten im Einsatz.
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