Hard: Kochtopf mit Öl löste Küchenbrand aus

Der 21-Jährige hatte einen Kochtopf mit Öl für wenige Minuten auf der eingeschalteten Herdplatte unbeaufsichtigt gelassen. Als er in die Küche zurückkehrte, bemerkte er bereits eine massive Rauchentwicklung. Geistesgegenwärtig griff er zu einem Feuerlöscher aus dem Stiegenhaus und startete einen ersten, erfolgreichen Löschversuch.