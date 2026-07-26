Postenschacher mit Gianni

Dabei hätte laut Trump alles für Funny Gianni gesprochen, weil dieser eine „besondere Fähigkeit hat, Menschen zusammenzubringen“ und zudem „von allen auf der Welt respektiert“ werde. Gut, theoretisch könnten sowohl die Schweiz als auch der Libanon ihren Staatsbürger immer noch formell nominieren, aber ob der etwa sechs Millionen Dollar im Jahr verdienende FIFA-Boss tatsächlich für gut 400.000 Dollar zur UNO wechseln möchte, darf bezweifelt werden. Bisher hat sich der Walliser zum Thema jedenfalls nicht geäußert. Kenner der Materie vermuten (aber das ist womöglich nur ein Gerücht), dass der US-Präsident noch eine andere Idee hat, wenn das mit der UNO nicht klappt und Infantino an die Spitze des Friedensnobelpreis-Komitees setzen möchte, um die nächste Vergabe unbürokratisch in seinem Sinne zu regeln.