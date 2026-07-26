Postenschacher mit Gianni

Dass bei der FIFA nicht immer alles super ethisch abläuft, dürfte den wenigstens verborgen geblieben sein. In seiner neuesten Kolumne beschäftigt sich „Krone“-Autor Harald Petermichl mit den neuesten Vorgängen im Fußball-Weltverband, dem doch nicht etwa der Chef abhanden kommen könnte?
In der Haut des Bürochefs von Donald Trump möchte man derzeit lieber nicht stecken, weil diesem ein heftiger Lapsus unterlaufen ist, was die präsidiale Kalenderplanung betrifft. Hätte er die letzten Pressemitteilungen der Vereinten Nationen aufmerksam gelesen und sich ein paar Notizen gemacht, wäre es nämlich nicht passiert, dass der sonst immer vorpreschende Häuptling Gelblocke mit seiner aktuellen Schnapsidee ausnahmsweise verdammt spät um die Ecke kommt. Denn während er mit gewohnt markigen Worten Gianni Infantino zum einzig möglichen neuen UN-Generalsekretär gekürt hat, ist die Entscheidungsfindung bei der Guterres-Nachfolge lägst in vollem Gange und am Donnerstag haben sechs Kandidat:innen in New York City schon mal vorgetanzt, wohl wissend, dass die Vetomächte und insbesondere Russland, China und die USA die Personalie am Ende eh wieder unter sich ausmachen werden.
Dabei hätte laut Trump alles für Funny Gianni gesprochen, weil dieser eine „besondere Fähigkeit hat, Menschen zusammenzubringen“ und zudem „von allen auf der Welt respektiert“ werde. Gut, theoretisch könnten sowohl die Schweiz als auch der Libanon ihren Staatsbürger immer noch formell nominieren, aber ob der etwa sechs Millionen Dollar im Jahr verdienende FIFA-Boss tatsächlich für gut 400.000 Dollar zur UNO wechseln möchte, darf bezweifelt werden. Bisher hat sich der Walliser zum Thema jedenfalls nicht geäußert. Kenner der Materie vermuten (aber das ist womöglich nur ein Gerücht), dass der US-Präsident noch eine andere Idee hat, wenn das mit der UNO nicht klappt und Infantino an die Spitze des Friedensnobelpreis-Komitees setzen möchte, um die nächste Vergabe unbürokratisch in seinem Sinne zu regeln.
Könnte jedoch schwierig werden, weil dieses Gremium aus fünf Mitgliedern des norwegischen Parlaments besteht, dem Infantino bisher nicht angehört. Überhaupt ist Norwegen ein buckliges Pflaster für ihn, denn die dortige Verbandspräsidentin Lise Klaveness, einsame Ruferin in der FIFA-Wüste, beabsichtigt, wegen der Causa Balogun eine formelle Beschwerde bei der Ethikkommission der FIFA einzureichen. „Wir alle wissen, dass dieses Urteil von außen beeinflusst wurde und nicht auf einem ordnungsgemäßen Verfahren beruhte“, so Klaveness. Und weiter: „Wir brauchen von unserer Führung bei der FIFA die Aussage, dass dies ein Fehler war“. Eigentlich eine Brücke aus Feingold, aber nachdem Infantino im Handstreich die Ethikkommission schon vor Jahren in seinem Sinne umgebaut hat, wird er sie vermutlich nicht betreten.
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