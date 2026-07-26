Klein, aber oho: Düns holt Bronze!

Insgesamt waren 56 Feuerwehren aus 17 Nationen im prestigeträchtigen A-Bewerb am Start. Die Teams mussten dabei in zwei zentralen Disziplinen überzeugen – beim Löschangriff und bei einem Hindernis-Staffellauf. Die Truppe rund um den Kommandanten Mario Egger und Bürgermeister Lukas Batlogg meisterte die Aufgaben mit Bravour und wurde somit für die Mühen der vergangenen Monate belohnt: Ein ganzes Jahr hat das Team für die Weltmeisterschaft trainiert!