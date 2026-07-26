Klein, aber oho: Düns holt Bronze!

Die Feuerwehr Düns hat bei der Feuerwehr-Weltmeisterschaft im Burgenland Vorarlberg alle Ehre gemacht: Am Ende schafften es die Florianis aus der Kleingemeinde sogar aufs Podium, der dritte Platz ist ein famoses Ergebnis.
Insgesamt waren 56 Feuerwehren aus 17 Nationen im prestigeträchtigen A-Bewerb am Start. Die Teams mussten dabei in zwei zentralen Disziplinen überzeugen – beim Löschangriff und bei einem Hindernis-Staffellauf. Die Truppe rund um den Kommandanten Mario Egger und Bürgermeister Lukas Batlogg meisterte die Aufgaben mit Bravour und wurde somit für die Mühen der vergangenen Monate belohnt: Ein ganzes Jahr hat das Team für die Weltmeisterschaft trainiert!
Titel geht nach Oberösterreich
Der Titel ging übrigens auch an Rot-Weiß-Rot: Die Wehr Bad Mühllacken aus Oberösterreich war nicht zu schlagen. Platz zwei sicherte sich eine Gruppe aus Slowenien.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.