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1:0 in Krems

Lustenauer zogen verdient in die zweite Runde ein

Vorarlberg
26.07.2026 18:55
Precious Benjamin erzielte das Goldtor für die Lustenauer in Krems.
Precious Benjamin erzielte das Goldtor für die Lustenauer in Krems.(Bild: GEPA)
Porträt von Dietmar Hofer
Von Dietmar Hofer

Stabile Leistung, aber knappes Ergebnis – Austria Lustenau zog mit einem 1:0 in Krems in die zweite Runde des ÖFB-Cups ein. Ex-Altacher Precious Benjamin erzielte das einzige Tor der Partie, mit der Coach Markus Mader eigentlich ganz zufrieden war. Nur die Chancenauswertung stimmte noch nicht.

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Mit dem knappen 1:0-Erfolg in Krems wurde die Austria ihrer Favoritenrolle gerecht und zog in die zweite Runde des ÖFB-Cups ein. Gespielt wird vom 4. bis 6. September, die Auslosung erfolgt am Mittwoch nach dem Conference Spiel von Rapid gegen Santa Coloma. Beim Regionalliga-Ost-Klub erzielte Neuerwerbung Precious Benjamin per Kopfball ins lange Eck den entscheidenden Treffer, zuvor hatten die Lustenauer zweimal nur die Latte getroffen. Austria-Goalie Philipp Böhm rettete wiederum sein Team (24.) bei einem Vorstoß von Koppensteiner vor einem Rückstand. „Ich habe mir das komplette Spiel am Sonntag nochmals angeschaut und analysiert. Unser Sieg war hochverdient“, lautet das Resümee von Trainer Markus Mader. „Für Precious ist es natürlich eine tolle Geschichte, dass er gleich bei seinem Einstand trifft, nachdem er in der letzten Saison kaum gespielt hat.“

Mangelhafte Chancenauswertung
Der Coach war mit der Gesamtleistung zufrieden, einzig die Chancenauswertung passte nicht. „Wir haben fünf, sechs riesige Möglichkeiten gehabt und hätten die Partie durchaus auch mit 3:0 oder 4:0 gewinnen können.“ Dass Krems nach dem Rückstand noch einmal alles nach vorne warf, war für Mader klar. „Aber wir kamen nie richtig in Bedrängnis, haben praktisch alles wegverteidigt.“ Im Pokal muss man nicht glänzen, am Ende zählte einzig der Sieg und das Weiterkommen. „Solche Spiele sind nie leicht, weil der Gegner teilweise mit Sechserkette agiert hat. Wir haben in der Pause besprochen, wie man eine solch tief stehende Mannschaft knacken kann. Mit Erfolg, wie die klare Leistungssteigerung nach dem Wechsel unterstreicht.

Danilo Soares war einer von fünf Neuen in der Startelf.
Danilo Soares war einer von fünf Neuen in der Startelf.(Bild: GEPA)

Fünf Neue in Startelf
In der Lustenauer Startelf standen mit Danilo Soares, Niklas Pertlwieser, Dion Kacuri, Dominik Weixelbraun und Precious Benjamin fünf neue Gesichter. Mit Lord Afrifa, Albin Gashi und Antonio Verinac wurden zudem drei weitere Neue eingewechselt.

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