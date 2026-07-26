Lustenauer zogen verdient in die zweite Runde ein

Mit dem knappen 1:0-Erfolg in Krems wurde die Austria ihrer Favoritenrolle gerecht und zog in die zweite Runde des ÖFB-Cups ein. Gespielt wird vom 4. bis 6. September, die Auslosung erfolgt am Mittwoch nach dem Conference Spiel von Rapid gegen Santa Coloma. Beim Regionalliga-Ost-Klub erzielte Neuerwerbung Precious Benjamin per Kopfball ins lange Eck den entscheidenden Treffer, zuvor hatten die Lustenauer zweimal nur die Latte getroffen. Austria-Goalie Philipp Böhm rettete wiederum sein Team (24.) bei einem Vorstoß von Koppensteiner vor einem Rückstand. „Ich habe mir das komplette Spiel am Sonntag nochmals angeschaut und analysiert. Unser Sieg war hochverdient“, lautet das Resümee von Trainer Markus Mader. „Für Precious ist es natürlich eine tolle Geschichte, dass er gleich bei seinem Einstand trifft, nachdem er in der letzten Saison kaum gespielt hat.“