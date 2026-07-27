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Triathlet Leon Pauger:

„Unterschied war, dass ich nicht aufgegeben habe“

Vorarlberg
27.07.2026 16:25
Leon Pauger und Caroline Pohle siegten Beim Trum-Triathlon.
Leon Pauger und Caroline Pohle siegten Beim Trum-Triathlon.(Bild: Gierlinger Sport Services)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

Ländle-Triathlet Leon Pauger feierte am vergangenen Wochenende nach einer langen Durststrecke einen Sieg auf der Mitteldistanz beim Trumer Triathlon. Jetzt kann sich der Bregenzer kurz ausruhen, dann startet schon wieder die Vorbereitung auf das nächste Rennen – direkt vor seiner Haustüre.

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„Ein Unterschied war, dass ich nie aufgegeben habe“, antwortete Leon Pauger auf die Frage, was denn im Gegensatz zu den vergangenen Rennen, die für den Bregenzer nicht optimal liefen, dieses Mal beim Trum-Triathlon anders war. Denn in Obertrum holte sich Pauger den Sieg vor seinem Trainingskollegen Jannik Stoll, lieferte auf dem Mitteldistanzrennen ein ganz starkes Ergebnis und schloss in 3:49,33 Stunden ab. „Es waren ein paar Momente dabei, da ist es mir echt schlecht gegangen. Vor allem auf dem Bike, da war ich 15 Minuten im roten Bereich, richtig platt. Da habe ich gedacht, es kann echt nicht mehr viel gehen. Aber ich habe weitergemacht und habe denn Anschluss an die Vierergruppe vorne nie verloren. Beim Laufen ist es dann körperlich auf einmal wieder viel besser gegangen.“

Nun stehen ein paar Tage Erholung an für Pauger. Und dann geht es am 15. August beim nächsten Heimrennen weiter, quasi vor der Haustüre. „Zum Jannersee sind es nur drei Kilometer“, lacht der 27-Jährige, „den nehme ich als Trainingswettkampf für den Allgäu-Triathlon mit.“

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