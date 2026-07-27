Gefeuert: AK erstreitet 18.000 Euro Entschädigung

Es ist ein Termin, der eigentlich nur Routine sein sollte: Herr S. betritt das Büro seines Vorgesetzten, um ein neues Diensthandy abzuholen. Doch statt des Telefons liegt für den Außendienstmitarbeiter eines Rheintaler Betriebs eine Liste auf dem Tisch: ein Datenprotokoll aus dem sogenannten ERP-System der Firma. Er habe an 35 Tagen nicht gearbeitet, so die völlig unvorhergesehene Behauptung des Chefs. Die Konsequenz: eine fristlose Entlassung wegen beharrlicher Pflichtverletzung. Von einem Moment auf den anderen steht Herr S. ohne seinen Job da und ist noch dazu als „Blaumacher“ gebrandmarkt.