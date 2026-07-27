Ein erzwungenes Ende für Jan Zwischenbrugger

Laut zu sein war nie seine Art. Still und leise wechselte Jan Zwischenbrugger im Juli 2014 von Ried nach Altach. Als Ergänzungsspieler für den gerade aufgestiegenen Bundesligisten. Genau zehn Jahre und 260 Spiele später verabschiedete sich der Schnepfauer von Altach in Richtung Ravensburg. Still und leise, obwohl er als Rekordspieler ging. Jetzt hat der Bregenzerwälder seine Karriere beendet. Im Sommer, wieder ganz still und leise.