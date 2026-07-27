Ein erzwungenes Ende für Jan Zwischenbrugger

Jan Zwischenbrugger muss wegen einer Verletzung seine lange Fußballkarriere beenden. Der Bregenzerwälder lief 260 Mal für den SCR Altach auf, ist nach wie vor Rekordspieler bei den Rheindörflern. Zuletzt kickte der 36-Jährige in der Vorarlbergliga beim FC Schwarzenberg.
Laut zu sein war nie seine Art. Still und leise wechselte Jan Zwischenbrugger im Juli 2014 von Ried nach Altach. Als Ergänzungsspieler für den gerade aufgestiegenen Bundesligisten. Genau zehn Jahre und 260 Spiele später verabschiedete sich der Schnepfauer von Altach in Richtung Ravensburg. Still und leise, obwohl er als Rekordspieler ging. Jetzt hat der Bregenzerwälder seine Karriere beendet. Im Sommer, wieder ganz still und leise.
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