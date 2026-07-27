Cabrio-Lenker löst Unfall aus und flüchtet

Um eine Kollision mit einem abrupt bremsenden BMW zu verhindern, ist am Samstag in Krumbach ein 32-jähriger Autofahrer in ein Bushäuschen gekracht. Der Lenker des blauen Cabrios mit deutschem Kennzeichen fuhr einfach weiter. Nun werden Personen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben.
Der 32-Jährige lenkte seinen Pkw gegen 15.56 Uhr auf der L4 von Doren kommend in Richtung der Pension „Jägeralm“. Vor ihm fuhr ein blaues BMW Cabrio mit deutscher Zulassung. Im Bereich der Bushaltestelle „Krumbach-Zwing“ stieg der Lenker des Cabrios aus bislang unbekannter Ursache plötzlich voll in die Bremsen.
In Wartehäuschen gekracht
Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, lenkte der 32-Jährige nach rechts, kam dabei allerdings von der Straße ab. Sein Fahrzeug prallte in der Folge frontal gegen das Wartehäuschen der Bushaltestelle. Der Lenker kam glücklicherweise mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Am Bushäuschen entstand jedoch erheblicher Sachschaden.
Der Lenker des blauen BMW setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Etwaige Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Hittisau zu melden.
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