Cabrio-Lenker löst Unfall aus und flüchtet

In Wartehäuschen gekracht

Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, lenkte der 32-Jährige nach rechts, kam dabei allerdings von der Straße ab. Sein Fahrzeug prallte in der Folge frontal gegen das Wartehäuschen der Bushaltestelle. Der Lenker kam glücklicherweise mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Am Bushäuschen entstand jedoch erheblicher Sachschaden.