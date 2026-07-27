Nach Schüssen bei Cobra-Einsatz: U-Haft verhängt

Verdächtiger in Untersuchungshaft

Der verletzte Tatverdächtige wurde in ein Spital eingeliefert, sein Zustand gilt als stabil. Bereits am Sonntag wurde über ihn die Untersuchungshaft verhängt. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft führte der Mann bei dem Vorfall einen Hammer und eine Schusswaffe mit sich – am Anfang war noch von einem Messer die Rede. Die Echtheit der Schusswaffe ist nun Gegenstand der Ermittlungen.