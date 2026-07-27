Nach Schüssen bei Cobra-Einsatz: U-Haft verhängt

Nach den Schüssen bei einem Cobra-Einsatz in Bregenz wird nun in zwei getrennten Verfahren ermittelt. Über den 24-jährigen Verdächtigen, der seine Mutter und die Polizei bedroht haben soll, wurde eine Untersuchungshaft verhängt.
In einem Wohnhaus am Bregenzer Pfänderhang kam es am Samstagmittag zu einem Einsatz der Sondereinheit Cobra – die „Krone“ berichtete. Ein 24-jähriger Mann soll zuvor seine Mutter sowie einen Polizisten bedroht haben. Im Zuge der Amtshandlung gab ein Cobra-Beamter einen Schuss ab. Dabei wurden der 24-jährige Verdächtige und ein weiterer Beamter der Einheit verletzt.
Verdächtiger in Untersuchungshaft
Der verletzte Tatverdächtige wurde in ein Spital eingeliefert, sein Zustand gilt als stabil. Bereits am Sonntag wurde über ihn die Untersuchungshaft verhängt. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft führte der Mann bei dem Vorfall einen Hammer und eine Schusswaffe mit sich – am Anfang war noch von einem Messer die Rede. Die Echtheit der Schusswaffe ist nun Gegenstand der Ermittlungen.
Psychischer Zustand wird geprüft
Gleichzeitig wird – wie bereits berichtet – auch der psychische Zustand des 24-Jährigen genau untersucht. Es gibt konkrete Hinweise, dass der Mann unter dem Einfluss einer schwerwiegenden und nachhaltigen psychischen Störung gehandelt haben könnte. Ein psychiatrisches Gutachten, das die Staatsanwaltschaft beauftragen wird, soll darüber Aufschluss geben. Unklar ist derzeit auch noch, wie viele Schüsse bei dem Einsatz insgesamt abgegeben wurden.
Schussabgabe des Beamten im Fokus
Die zuständige Anklagebehörde hat auch Ermittlungen gegen jenen Beamten aufgenommen, der geschossen hat. Es wird geprüft, ob die Schussabgabe gerechtfertigt war und eine Notwehr- oder Nothilfesituation vorlag. Diese Erhebungen werden von der „Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe“ des Innenministeriums geführt. Um die Unabhängigkeit zu sichern, leiten zwei Staatsanwältinnen die beiden getrennten Verfahren.
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