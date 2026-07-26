Wagen überschlagen: Ehepaar leicht verletzt

Laut Polizei war der 76-Jährige um kurz vor 15.30 Uhr auf der L4 unterwegs, als er im Bereich der Parzelle Moos plötzlich aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Dieser kam links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Gewichtspoller, überschlug sich und landete am Ende wieder auf seinen Rädern.
Zur Kontrolle ins Spital
Der 76-jährige Fahrer und seine Ehefrau zogen sich bei dem Unfall zum Glück nur leichte Blessuren zu. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde das Paar vorsichtshalber zur weiteren Kontrolle in das Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert. An dem Pkw entstand Totalschaden. Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkovortest verlief negativ.
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