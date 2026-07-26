Wagen überschlagen: Ehepaar leicht verletzt

Auf der L4 in Doren kam am Samstagnachmittag ein 76-jähriger Lenker mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Der Pkw wurde in weiterer Folge ausgehoben, er überschlug sich und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn als Totalschaden zum Stehen. Der Lenker und seine gleichaltrige Ehefrau hatten großes Glück, sie wurden nun leicht verletzt.