Protest: „Hände weg von unseren Universitäten“

Die Kürzung heißt für die AAU konkret: Einbußen von mehr als 50 Millionen Euro. „85 Prozent des Budgets sind Personalkosten. Das ist ein Kahlschlag, den wir nicht verkraften können“, so Pellert. In ihrer Rede zitierte sie den zuständigen Landesrat Peter Reichmann: „Bildung ist unser wichtigstes Kapital“, ließ er seinen Parteikollegen in Wien ausrichten.