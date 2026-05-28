Dement? Ein Besuch im Museum weckt Erinnerungen

Kurze Erklärungen zu Exponaten, die Erlebtes wieder lebendig machen; eine kleine Gruppe, in der man miteinander ins Gespräch kommt: Führungen für Demenzkranke sind spannend und für die Gesundheit sowie die Psyche wertvoll.
Wer dement ist, Erinnerungslücken, Gedächtnisprobleme und eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne hat, geht nicht ins Museum. Falsch! Gerade eine speziell auf demente Menschen abgestimmte Führung ist ein Erlebnis! Die „Kärntner Krone“ durfte im Lavanthaus in Wolfsberg dabei sein.
Kleine Gruppen, kurze Führungen zu wenigen Exponaten, Zeit fürs Plaudern
Franz Zoidl, der mit Leidenschaft Mineralien gesammelt hat, von denen auch einige im Lavanthaus ausgestellt werden, packt weitere Fundstücke aus – für eine kurze Präsentation nach der Führung. „Herr Zoidl kommt gern zu unseren Führungen“, freuen sich Julia Hipfl und Sigrid Baumgartner von der Pflegenahversorgung in Wolfsberg. Sie organisieren die Spezialführungen für Kleingruppen von maximal sieben Besuchern plus Begleitpersonen.
„Er wurde Lavanttaler Bauernschreck genannt“, erklärt Guide Sonja Bachhiesl bei einem ausgestopften Wolf, der nach zahlreichen Schaf- und Rinderrissen zwischen Stub- und Koralpe 1914 geschossen wurde. „Wissen Sie, wie man bei uns im Tal zu dem Tier sagt, zum Eichelhäher?“, bezieht Bachhiesel die Gruppe ein – natürlich ist der Begriff Tschui sofort da.
So etwa fünf Mal im Jahr so eine spezielle Führung für an Demenz Erkrankte anzubieten ist unser Ziel.
Julia Hipfl und Sigrid Baumgartner von der Pflegenahversorgung Wolfsberg
In dem tierischen Ausstellungsbereich fällt einer Teilnehmerin ein: „Mein Opa war Gerber in Wolfsberg. Meine Mutter hat mir aus Hasenfellen a Mantale gemacht.“ Von den Bildern über den Bergbau angeregt, erzählt ein Besucher von der Zeit, als er selbst unter Tag gearbeitet hat. „Sieben Jahre war ich im Bergbau. Sieben Jahre!“
„Wer kennt diese Dame?“, fragt Bachhiesl bei einem Bild der Literatin Christine Lavant. „Oh, ja, die Lavant. Als Bua bin i beim Schulgehen immer bei ihr vorbei; die hat beim Lintschnig g’wohnt.“ – „Und g’strickt hat sie viel.“ „Und da is die Maria Schell. I war bei ihrem Begräbnis. Da haben alle Rosen ins Grab g’schmissen. So viele Rosen!“ Wieder werden Erinnerungen wach, wie bei fast allen der Exponate in den etwa 45 Minuten der Führung.
In beinahe allen Kärntner Museen sind Spezialführungen für an Demenz Erkrankte und deren Begleitpersonen möglich; beispielsweise im Museum Moderner Kunst Kärnten in Klagenfurt, wo das Betrachten der Bilder und Objekte Erinnerungen weckt und die Kommunikation anregt; in der Stadtgalerie Klagenfurt, im Wappensaal und im Schulmuseum sowie im Kärnten Museum in Klagenfurt, im Freilichtmuseum in Maria Saal, im Stadtmuseum in Villach, im Pilgermuseum Globasnitz, im Karolinger Museum Moosburg...
Informationen, fixe Termine oder extra Buchungen in den jeweiligen Museen.
Bei der Schwarzhafnerware fallen den Führungsteilnehmern einige Begriffe ein, wie „Tegl“. Im Ausstellungsbereich über altes Handwerkszeug sind die Damen froh, keine solche Waschrumpel mehr haben zu müssen, die Herren unterhalten sich über die verschiedenen Formen von Hacken. Um auf Exponate zu zeigen, sind Gehstöcke übrigens enorm praktisch...
Danach tauschen sich die Teilnehmer noch bei Kaffee und Kuchen aus und gestalten eine Erinnerungskarte.
„Gut Leben mit Demenz“ lautet der Titel einer Strategie, die auch in Kärnten umgesetzt wird. Für die Kulturbegleitung dementer Menschen zeichnen mehrere Institutionen verantwortlich: die Abteilung 5 – Gesundheit und Pflege, Unterabteilung Pflegewesen, die Kärntner Verwaltungsakademie und natürlich die Kultureinrichtungen.
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