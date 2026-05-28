Dement? Ein Besuch im Museum weckt Erinnerungen

In beinahe allen Kärntner Museen sind Spezialführungen für an Demenz Erkrankte und deren Begleitpersonen möglich; beispielsweise im Museum Moderner Kunst Kärnten in Klagenfurt, wo das Betrachten der Bilder und Objekte Erinnerungen weckt und die Kommunikation anregt; in der Stadtgalerie Klagenfurt, im Wappensaal und im Schulmuseum sowie im Kärnten Museum in Klagenfurt, im Freilichtmuseum in Maria Saal, im Stadtmuseum in Villach, im Pilgermuseum Globasnitz, im Karolinger Museum Moosburg...

Informationen, fixe Termine oder extra Buchungen in den jeweiligen Museen.