Baum entwurzelt: Ehepaar an Drama vorbeigeschrammt

„Nicht mehr, aber dafür heftigere Gewitter“

Was vor allem an der durch den Klimawandel immer trockeneren, heißeren Luft liegt. „In Kombination mit Fallwinden kommt es dann zu diesen regionalen, kurzen, heftigen Gewittern.“ Laut dem Meteorologen wird es in Kärnten in tieferen Lagen künftig zwar nicht mehr, aber dafür umso heftigere Gewitter geben. Im Gebirge hingegen wird man aufgrund der früheren Schneeschmelze auch mit mehr Unwettern rechnen müssen, als bisher.“