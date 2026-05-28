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Am Freitag, 29. Mai

Glaube in seiner Vielfalt: Lange Nacht der Kirchen

Kärnten
28.05.2026 22:01
Die Fuchskapelle, wo sich Künstler Ernst Fuchs 2010 ins Goldene Buch der Stadt Klagenfurt ...
Die Fuchskapelle, wo sich Künstler Ernst Fuchs 2010 ins Goldene Buch der Stadt Klagenfurt eintrug, ist in der „Langen Nacht“ geöffnet (20.30 bis 22 Uhr – samt Führungen).(Bild: Krone-Archiv)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Vier Konfessionen, mehr als 100 Standorte, gut 300 Programmpunkte in einer „Langen Nacht der Kirchen“: „MUTeinander“ heißt es am Freitag in Kirchen, Pfarrhöfen, Gärten...

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„Man kann bekannte Orte neu entdecken, ansonsten verborgene Orte geöffnet erleben, miteinander ins Gespräch kommen, singen, feiern, aber auch in die Stille gehen“, freut sich Superintendentin Andrea Mattioli auf die „Lange Nacht der Kirchen“, die unter dem Motto „MUTeinander“ steht.

„Mut zum Klang“ beweist, wer mit Domkapellmeister Thomas Wasserfaller ab 16.30 Uhr singt; der so entstehende Projektchor gestaltet um 18 Uhr die Maiandacht im Dom. „Ein mutiger Weg?“ lautet die Frage, welche die Priesterseminaristen Philipp Ruhdorfer (Dompfarre Klagenfurt) und Michael Jäger (Pfarre Döbriach) im Domgarten beantworten wollen (20.30 Uhr).

Vorfreude spüren Lange Nacht der Kirchen-Koordinatorin Iris Binder, Bischof Josef Marketz und ...
Vorfreude spüren Lange Nacht der Kirchen-Koordinatorin Iris Binder, Bischof Josef Marketz und Superintendentin Andrea Mattioli (v. l.)(Bild: Trainproduction / Matthias Trinkl)

Spielerische Mutproben, Lagerfeuer, Steckerlbrot-Grillen und mehr erwartet die Kinder in Klagenfurt-St. Martin (17 bis 18 Uhr).

Unter dem Motto „Hab den Mut, wirklich glücklich zu sein“ wandert man in Irschen zu den sechs Kirchen im Pfarrgebiet – überall gibt es Impulse. In der evangelischen Kirche Bad Bleiberg spielt Andreas Ulbrich Figurentheater für Erwachsene: „Jedermann“ (20 Uhr). In der evangelischen Johanneskirche in Klagenfurt, in der Ingeborg Bachmann getauft wurde, werden anlässlich ihres 100. Geburtstages Texte der großen Literatin gelesen – umrahmt von Musik von queeren Komponistinnen und Komponisten. „Queer & Catholic – Das geht!“ weiß man im Jugendzentrum Villach-St. Jakob.

In Völkermarkt fährt ein Bummelzug von Kirche zu Kirche, von Konzert zu Konzert. Im sonst nicht zugänglichen Domkapitelhaus in der Pernhartgasse in Klagenfurt spielt Dompropst Engelbert Guggenberger mit den Musikern Lorenz und Peter Pichler originale Oberkrainer-Musik von Slavko Avsenik. Im Kunsthaus Marianna bei den Elisabethinen in Klagenfurt führt Ernst Bauer zu Habsburger-Gemälden, Hand- und Bastelarbeiten Maria Theresias und Franz Stephans, zum Mantel der heiligen Elisabeth...

Was? Wann? Wo?

Lange Nacht der Kirchen am Freitag, 29. Mai, mit gut 300 Veranstaltungen an mehr als 100 Standorten in Kärnten – ab 18 Uhr. Programmdetails unter:  www.langenachtderkirchen.at/kaernten

Die katholische, evangelische, altkatholische, rumänisch-orthodoxe Kirche bieten eine Nacht voller Überraschungen.

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