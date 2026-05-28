Glaube in seiner Vielfalt: Lange Nacht der Kirchen

Unter dem Motto „Hab den Mut, wirklich glücklich zu sein“ wandert man in Irschen zu den sechs Kirchen im Pfarrgebiet – überall gibt es Impulse. In der evangelischen Kirche Bad Bleiberg spielt Andreas Ulbrich Figurentheater für Erwachsene: „Jedermann“ (20 Uhr). In der evangelischen Johanneskirche in Klagenfurt, in der Ingeborg Bachmann getauft wurde, werden anlässlich ihres 100. Geburtstages Texte der großen Literatin gelesen – umrahmt von Musik von queeren Komponistinnen und Komponisten. „Queer & Catholic – Das geht!“ weiß man im Jugendzentrum Villach-St. Jakob.