22-Jähriger nach Badeunfall im Längsee verstorben

Taucher konnten den jungen Mann in 14 Metern Tiefe finden

Bis zum Eintreffen der Wasserrettung hielten die Badegäste den völlig erschöpften 17-Jährigen über Wasser. Er wurde anschließend ins ELKI Klagenfurt gebracht und blieb körperlich unverletzt. Nach rund 40 Minuten konnte der 22-Jährige schließlich im trüben Wasser des Längsees in etwa 14 Metern Tiefe gefunden und geborgen werden. „Nach sofortiger Reanimation wurde er in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert, wo er kurze Zeit später verstarb“, so die Polizei.