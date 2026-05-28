Magyar: EU kurz vor Freigabe unserer Gelder

Genderpolitik und Ukraine-Krieg „waren bisher keine Themen“

Der Ukraine-Krieg und der Widerstand gegen Gender-Themen, die immer wieder von der Vorgängerregierung als Gründe für das Ausbleiben der EU-Gelder angeführt worden seien, seien „bisher kein Thema gewesen“, betonte Magyar und tat die Argumentationslinie der Orbán-Regierung als Täuschungsmanöver ab. „Sie konnten oder wollten die Finanzmittel nicht holen“, sinnierte Magyar. In dem rund elfminütigen Facebook-Video zeigte sich der Premier äußerst optimistisch, sich mit der EU zu einigen. „Ich werde um jeden Cent kämpfen. Das ist unser Geld, das ist das Geld des ungarischen Volkes“, tönte der Chef der TISZA-Partei.