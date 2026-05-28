Brand in Wohnmobil forderte drei Verletzte

Rettungseinsatz auf einem Campingplatz in Krems in NÖ: In einem Wohnmobil war Mittwochmittag im Bereich eines Ofens ein Feuer ausgebrochen. Drei Personen mussten ins Spital.
Zwei Ersthelfern war der Brand am Campingplatz zuerst aufgefallen. Sie versuchten, ihn mit Feuerlöschern einzudämmen. Das gelang zwar, jedoch mussten beide Camper mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden. Eine weitere Frau erlitt zudem einen Kreislaufzusammenbruch. Auch sie musste ins Krankenhaus.
Stark verraucht
Die Feuerwehr musste großteils nur noch Nachlöscharbeiten durchführen. Weil aber im stark verrauchten Wohnmobil anfangs nicht klar war, wo der Brand ausgebrochen war, wurde ein kleiner Teil der Seitenwand geöffnet. „Parallel dazu haben wir das Fahrzeug vom Strom getrennt und eine Gasflasche in Sicherheit gebracht“, erklären die Florianis.
Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.
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