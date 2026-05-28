Brand in Wohnmobil forderte drei Verletzte

Stark verraucht

Die Feuerwehr musste großteils nur noch Nachlöscharbeiten durchführen. Weil aber im stark verrauchten Wohnmobil anfangs nicht klar war, wo der Brand ausgebrochen war, wurde ein kleiner Teil der Seitenwand geöffnet. „Parallel dazu haben wir das Fahrzeug vom Strom getrennt und eine Gasflasche in Sicherheit gebracht“, erklären die Florianis.