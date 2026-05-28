Topfavorit ausgeschieden! Sinner-Drama in Paris

Drama um Tennisstar Jannik Sinner. Der Topfavorit musste bei den French Open bereits in der zweiten Runde die Segel streichen! Dabei lag er gegen den Argentinier Juan Manuel Cerundolo schon mit 2:0 in Sätzen in Führung. Auch im dritten Satz schien er kurzen Prozess zu machen – doch dann hatte der Südtiroler mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Der Weltranglistenerste kämpfte sich zwar auf den Platz zurück, war aber nicht mehr in der Lage, mitzuhalten. Cerundolo holte sich die drei verbliebenen Sätze und der ganz große Turnierfavorit ist völlig unerwartet ausgeschieden!
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