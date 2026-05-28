Madonna: „Ich wäre mit 19 fast verbrannt“

Songs über harte Anfangsjahre in New York

Die damals 19-Jährige zog danach von Gebäude zu Gebäude und landete schließlich im legendären „Music Building“ an der Eighth Avenue – einem heruntergekommenen Künstler-Hotspot voller Musiker mit großen Träumen. „Es gab wahrscheinlich zwei bis drei Bands pro Raum“, erinnerte sich Madonna. Sie selbst habe neben einer Bassdrum geschlafen und sich die Zimmer mit anderen Nachwuchs-Künstlern geteilt.