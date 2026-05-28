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Mit Leica-Kamerasystem

17T Pro: Xiaomi enthüllt neues „Volks-Flaggschiff“

Digital
28.05.2026 15:01
Xiaomi vermarktet seine neue 17T-Serie als zoomstarke Foto-Smartphones.
Xiaomi vermarktet seine neue 17T-Serie als zoomstarke Foto-Smartphones.(Bild: Dominik Erlinger)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der chinesische Elektronikriese Xiaomi hat am Donnerstag sein neues „Volks-Flaggschiff“ unter den Android-Smartphones enthüllt: Das Xiaomi 17T (Pro). Das Gerät erscheint in zwei Varianten, die sich vor allem in puncto Prozessor, Akku und Bildschirmgröße unterscheiden. Die gemeinsam mit dem deutschen Kamera-Spezialisten Leica entwickelte Dreifach-Kamera ist bei beiden Geräten fast ident.

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Günstig sind Xiaomis neue „Volks-Flaggschiffe“ nicht: Spielten frühere Generationen preislich noch im (gehobenen) Mittelklassesegment mit, ruft Xiaomi bei der 17T-Generation quasi Oberklassepreise aus. Das Basismodell kostet günstigstenfalls 750 Euro, das etwas besser ausgestattete (und größere) Pro-Modell kostet 890 Euro.

Pro-Modell mit größerem Bildsensor
Dafür bekommen die Käufer in beiden Geräten ein interessantes Dreifach-Kamerasystem mit optisch stabilisierter Periskop-Zoomkamera (50 MP, F/3.0) , die fünffache optische Vergrößerung bietet. Dazu gesellen sich eine lichtstarke 50-Megapixel-Hauptkamera und eine 12-Megapixel-Weitwinkelkamera. Die Frontkamera hat eine 32-Megapixel-Auflösung.

Größter Unterschied zwischen dem regulären Modell und der Pro-Variante: Letztere besitzt einen größeren Bildsensor, was ihr vor allem im Schlechtlicht zu einer besseren Bildqualität verhelfen sollte.

Der Hauptprozessor kommt in beiden Fällen vom taiwanesischen Chiphersteller MediaTek: Im günstigeren Modell arbeitet der 4-Nanometer-Prozessor Dimensity 8500 und im teureren der Dimensity 9500, der bereits im 3-Nanometer-Prozess gefertigt wird. Beide Prozessoren verfügen über acht Rechenkerne und werden von zwölf Gigabyte RAM unterstützt. Beim Speicherplatz hat man die Wahl zwischen 256 oder 512 Gigabyte. Das Pro-Modell gibt es auch in einer Variante mit einem Terabyte Speicher.

Unterschiede bei Display und Akku
Größere Unterschiede zwischen beiden Modellen gibt es beim Bildschirm und der Kamera: Das reguläre Xiaomi 17T hat eine Bildschirmdiagonale von 6,59 Zoll, das größere Pro-Modell 6,83 Zoll. Die Auflösung liegt bei 2756 x 1268 beziehungsweise 2772 x 1280 Pixeln. In beiden Smartphones kommt OLED-Technologie zum Einsatz – inklusive augenschonendem Bildschirmmodus.

Auch beim Akku gibt es Unterschiede: Das größere 17T Pro hat eine Kapazität von 7000 Milliamperstunden, das kleinere hingegen 6500. Das teurere Modell unterstützt zudem 100-Watt-Schnellladenetzteile, das günstigere „nur“ 67 Watt. Gefunkt wird über 5G, Wi-Fi 6E (17T) bzw. Wi-Fi 7 (17T Pro) und Bluetooth 6.0. Beide Modelle sind wasserfest (IP69).

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Das Xiaomi 17T wird in vier verschiedenen Farben – Blau, Schwarz, Weiß und Violett – angeboten und kostet in der günstigsten Version 750 Euro. Das Xiaomi 17T Pro gibt es in Blau, Violett und Schwarz. Kostenpunkt: mindestens 890 Euro.

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