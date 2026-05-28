17T Pro: Xiaomi enthüllt neues „Volks-Flaggschiff“

Der Hauptprozessor kommt in beiden Fällen vom taiwanesischen Chiphersteller MediaTek: Im günstigeren Modell arbeitet der 4-Nanometer-Prozessor Dimensity 8500 und im teureren der Dimensity 9500, der bereits im 3-Nanometer-Prozess gefertigt wird. Beide Prozessoren verfügen über acht Rechenkerne und werden von zwölf Gigabyte RAM unterstützt. Beim Speicherplatz hat man die Wahl zwischen 256 oder 512 Gigabyte. Das Pro-Modell gibt es auch in einer Variante mit einem Terabyte Speicher.