APA-Chef Clemens Pig hat ORF-Bewerbung eingereicht

„Nicht Selbstdarstellung oder große Inszenierung“

Gefragt seien dabei nicht Selbstdarstellung oder große Inszenierung, sondern eine ruhige, verbindliche und umsetzungsorientierte Führung. Schließlich reiche die Aufgabe eines ORF-Generaldirektors weit über klassisches Medienmanagement hinaus. „Es geht nicht nur um Quote, Reichweite oder kommerzielle Logiken. Der ORF muss mit seiner ganzen Kraft für Public Value, demokratische Orientierung, kulturelle und regionale Identität, digitale Innovation und journalistische Glaubwürdigkeit stehen. Er muss ein öffentliches Haus bleiben – unabhängig von Parteien, Interessen und einzelnen Milieus.“

Der 51-Jährige steht durch seine mittlerweile zehnjährige Tätigkeit an der Spitze der Nachrichtenagentur APA – einer Genossenschaft im Eigentum des ORF und vieler österreichischer Tageszeitungen – mit beinahe allen größeren Medien im Land regelmäßig im Austausch. Der Tiroler tritt zudem als vehementer Befürworter von Kooperationen am heimischen Medienmarkt auf, um mit sauberen Informationen gegen die Big-Tech-Giganten und deren Plattformen zu bestehen. Dies betonte Pig auch im Zuge seiner nun erfolgten Bewerbung: „Deshalb braucht es einen ORF, der stark ist, aber nicht selbstbezogen; der kooperiert, wo es dem Standort nützt; und der seine Infrastruktur, Innovationskraft und Erfahrung fair und transparent in Partnerschaften einbringt.“