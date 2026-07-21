Für Danilo Soares kommt die Defensive immer zuerst

Danilos Routine ist für die Grün-Weißen, bei denen nur wenige Spieler über Bundesligaerfahrung verfügen, ein entscheidender Fakt. „Mein Ziel ist es, der Mannschaft zu helfen, wo ich kann. Ich werfe immer alles rein, was ich habe. Für einen guten Außenverteidiger kommt die Defensive natürlich zuerst.“ Er selbst hat sich einst von den Real Madrid-Stars Roberto Carlos und vor allem Marcelo am meisten abgeschaut. Danilo ist ein Vollblut-Fußballer durch und durch. Wenn er aber einmal richtig vom runden Leder abschalten will, weiß er, wo er das am besten kann. Sein Vater besitzt eine Farm in Quilombo im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina. „Er hat dort auch Kühe.“ Und dann wechselt Danilo schon mal die Fußballschuhe gegen Cowboy-Stiefeln.