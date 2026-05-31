Österreichs Justin Bieber will unser Herz erobern

Das gilt – für ganz Österreich – natürlich noch mehr, falls das ÖFB-Team in der K.-o.-Phase auf die deutschen Nachbarn prallen sollte. Ein Gedankenspiel, das Wanner, dessen Papa Deutscher ist, ein breites Grinsen übers Gesicht huschen lässt. „Warum nicht? Das wäre doch richtig geil. Und es würde auch heißen, dass wir im Turnier weit kommen. Meine Familie würde auf jeden Fall geschlossen zu Österreich helfen.“ Sein Einstandlied im ÖFB-Team hat der 20-Jährige bereits hinter sich, die Wahl fiel auf „Love Yourself“ von Justin Bieber. „Ich war mit meinem Auftritt zufrieden, es gab fast Standing Ovations.“ Der Schmäh rennt also trotz Vollfokus auf die WM, trotz des hitzigen Kampfs um die elf Leiberl in der Startelf.