San Antonio Spurs folgen Knicks ins Finale der NBA

San Antonio hat nun vier Tage Zeit, sich auf die Finalserie gegen die Knicks vorzubereiten. Die New Yorker stehen erstmals seit 1999 wieder dort und streben ihren ersten Titelgewinn seit 1973 an. Vor 27 Jahren mussten sie sich im Finale den Spurs geschlagen geben. Nun reisen die Knicks mit viel Selbstvertrauen zum ersten Spiel nach San Antonio, haben sie doch ihre letzten elf Partien in diesen Play-offs allesamt gewonnen.