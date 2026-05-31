Nach ruhigstem Tag des Jahres auch heute staufrei

So ist die Lage am Sonntag bisher

Und wie ist die Situation am Sonntag bisher? In Teilen Deutschlands sind ja immer noch Pfingstferien – viele müsste es eigentlich in den Süden oder (gezwungenermaßen) wieder nach Hause ziehen? „Alles ruhig“, betonte der Verkehrspolizist gegen 9 Uhr. „Auf der Brennerautobahn ist auch heute bisher weniger Verkehr als sonst. Die Luegbrücke (Baustelle, Anm.) ist zweispurig je Fahrtrichtung befahrbar, der Verkehr rollt.“ Generell gab es bisher in ganz Tirol keine Staupunkte oder nennenswerte Behinderungen.