Nach ruhigstem Tag des Jahres auch heute staufrei

Die aufsehenerregende Demo auf der Tiroler Brennerautobahn gegen den überbordenden Transitverkehr lockte am Samstag 4500 Teilnehmer an. Das im Vorfeld befürchtete Stau-Chaos blieb aus. Ja, sogar vom „ruhigsten Tag des Jahres“ war die Rede. Auch am Sonntag verlief es bisher recht ruhig – keine Staus am Brenner und im restlichen Bundesland! Dauerzustand ist das aber gewiss keiner.
„Jeder, der kann, fährt heute schon!“ – so titelte die „Krone“ am Freitag, also einen Tag vor der großen Brenner-Blockade. Bereits in den Morgenstunden herrschte auf den Transitrouten, allen voran auf der A12 Inntal- und folglich auf der A13 Brennerautobahn deutlich mehr Verkehr als sonst. Von bis zu einer Stunde Zeitverlust war schon um 7 Uhr die Rede.
Befürchtetes Chaos blieb aus
Ein Chaos wurde auch am Samstag befürchtet – doch sowohl in den Stunden vor der Sperre (ab 11 Uhr) als auch während der Blockade herrschte am Brenner und auf den anderen Tiroler Hauptverkehrsrouten Geisterstimmung. „Es war der ruhigste Tag des Jahres“, brachte es ein Beamter der Landesverkehrsabteilung Tirol im Gespräch mit der „Krone“ auf den Punkt.
Auf der Brennerautobahn ist auch heute bisher weniger Verkehr als sonst. Die Luegbrücke ist zweispurig je Fahrtrichtung befahrbar, der Verkehr rollt.
Ein Beamter von der Landesverkehrsabteilung
So ist die Lage am Sonntag bisher
Und wie ist die Situation am Sonntag bisher? In Teilen Deutschlands sind ja immer noch Pfingstferien – viele müsste es eigentlich in den Süden oder (gezwungenermaßen) wieder nach Hause ziehen? „Alles ruhig“, betonte der Verkehrspolizist gegen 9 Uhr. „Auf der Brennerautobahn ist auch heute bisher weniger Verkehr als sonst. Die Luegbrücke (Baustelle, Anm.) ist zweispurig je Fahrtrichtung befahrbar, der Verkehr rollt.“ Generell gab es bisher in ganz Tirol keine Staupunkte oder nennenswerte Behinderungen.
Könnte sich dies im Laufe des Tages noch ändern? „Aus derzeitiger Sicht wohl nicht“, hieß es. Auch auf der italienischen Brennerautobahn (A22) bei Sterzing und bis zum Gardasee hinunter sei bisher alles ruhig. Wenig Verkehr herrsche auch auf sonstigen Zulaufstrecken.
Insbesondere im Wipptal könnte es also für die Anrainer der Brennerautobahn auch noch ein ruhiger Sonntag werden. Ab Montag wird sich die Situation dann aber wohl wieder ändern – wenn dann wieder die Transit-Lkw über den Alpenpass donnern.
4500 Demonstranten pilgerten auf A13
Die Demonstration auf der Brennerautobahn bei Matrei gegen den überbordenden Transitverkehr hat Samstagnachmittag rund 4500 Teilnehmer auf die Straße gebracht. Der Initiator und Ortschef von Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger, „drohte“ dabei mit weiteren Kundgebungen, sollte sich bis Jahresende nichts bewegen.
Die mit der Demo einhergehende Totalsperre des Korridors startete wie vorgesehen um 11 Uhr und wurde um 19 Uhr aufgehoben. Ein Verkehrschaos blieb aus – auch nach Aufhebung der Sperre.
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