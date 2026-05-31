Wurde Arsenal hier um einen Elfmeter betrogen?

Großer Ärger bei den Spielern und Fans des FC Arsenal! Die Londoner fühlen sich nach dem verpassten Titel in der Königsklasse um einen Elfmeter betrogen. In der Verlängerung des Champions-League-Finales war Noni Madueke im gegnerischen Strafraum zu Fall gebracht worden, die Pfeife von Schiedsrichter Daniel Siebert blieb jedoch stumm. Eine korrekte Entscheidung oder ein fataler Fehler?