Trump trotzig: „Ziehe mehr Publikum an als Elvis“

Politische Kundgebung statt Konzerte?

Er könne sich nun vorstellen, die Auftritte durch eine Rede und eine Art politische Kundgebung zu ersetzen, schrieb der US-Präsident. „Tatsache ist, dass ich nach Ansicht vieler die Attraktion Nummer eins überall auf der Welt bin“, erklärte der Präsident. Er ziehe „viel größere Publikumsmassen an als Elvis in seinen besten Zeiten“ und schaffe dies „ohne Gitarre“. Er habe angewiesen, die Machbarkeit einer „AMERICA IS BACK“-Kundgebung zu prüfen.