Dutzende Anzeigen bei Tuning- und Alko-Schwerpunkt

Fünf Lenker zur Prüfstelle

Dem Suchtgiftlenker wurde der Führerschein vor Ort abgenommen.

Zudem wurden 19 Anzeigen unter anderem wegen unzulässiger technischer Veränderungen am Fahrzeug und Verursachen übermäßigen Lärms erstattet. Fünf Fahrzeuglenker wurden zur besonderen Überprüfung nach § 56 Kraftfahrzeuggesetz zur Prüfstelle des Landes vorgeladen. Ein Kennzeichen musste wegen Gefahr im Verzug vor Ort abgenommen werden.