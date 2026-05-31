Dutzende Anzeigen bei Tuning- und Alko-Schwerpunkt

Eine Schwerpunktaktion von Verkehrsbeamten in Braunau mit dem Ziel, Alko- und Drogenlenker sowie illegale Umbauten aus dem Verkehr zu ziehen, endete mit mehreren Anzeigen, einigen Vorladungen zur Landesprüfstelle und sogar einer Kennzeichenabnahme.
Mehrere Braunauer Verkehrsstreifen führten am Freitag Kontrollen mit den Schwerpunkten „Fahren unter Suchtmittel- bzw. Alkoholbeeinträchtigung“ und „technische Veränderungen an Fahrzeugen“ durch. Es wurden etwa 50 Alkovortests durchgeführt. Ein PKW-Lenker wurde aufgrund von Suchtmittelbeeinträchtigung und ein Fahrradlenker aufgrund von Alkoholbeeinträchtigung der Bezirkshauptmannschaft Braunau angezeigt.
Fünf Lenker zur Prüfstelle
Dem Suchtgiftlenker wurde der Führerschein vor Ort abgenommen.
Zudem wurden 19 Anzeigen unter anderem wegen unzulässiger technischer Veränderungen am Fahrzeug und Verursachen übermäßigen Lärms erstattet. Fünf Fahrzeuglenker wurden zur besonderen Überprüfung nach § 56 Kraftfahrzeuggesetz zur Prüfstelle des Landes vorgeladen. Ein Kennzeichen musste wegen Gefahr im Verzug vor Ort abgenommen werden.
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