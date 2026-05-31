Steirischer Landesligist zittert um die Zukunft

Das Aufstiegsticket wird in der steirischen Fußball-Landesliga heuer im direkten Duell vergeben. Am Freitag steigt das große Finale: Allerheiligen will in jene Liga zurück, die es 18 Jahre lang geprägt hat. Hartberg sieht die größere Bühne. Ebenfalls hochspannend: Die Zukunft von Gamlitz ist offen.
Dieses Saisonfinale in der Landesliga ist nichts für schwache Nerven! Im Aufstiegskampf um das zweite Regionalliga-Ticket kämpfen gleich zwei Teams. Drei Mannschaften wollen im Abstiegskeller wiederum noch die Relegation vermeiden
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