Steirischer Landesligist zittert um die Zukunft

Das Aufstiegsticket wird in der steirischen Fußball-Landesliga heuer im direkten Duell vergeben. Am Freitag steigt das große Finale: Allerheiligen will in jene Liga zurück, die es 18 Jahre lang geprägt hat. Hartberg sieht die größere Bühne. Ebenfalls hochspannend: Die Zukunft von Gamlitz ist offen.