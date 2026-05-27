14-Jähriger nach versuchtem Einbruch festgenommen

Gemeinsam mit einem Komplizen soll ein 14-jähriger Kroate versucht haben, in ein Linzer Einfamilienhaus einzubrechen. Der Komplize konnte fliehen, der junge Gauner nicht. Weil er keine Angaben zu seiner Identität machte, wurde er festgenommen: Er soll extra für Einbrüche aus Kroatien angereist sein.
Ein 14-jähriger Jugendlicher aus Kroatien wurde nach einem versuchten Wohnhauseinbruch am vergangenen Donnerstag im Stadtgebiet von Linz festgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Jugendliche gemeinsam mit einem bislang unbekannten Komplizen extra aus Kroatien nach Österreich gereist sein, um Einbruchsdelikte zu begehen.
Nachbar schlug Alarm
Bereits am Vortag sollen die beiden ein Wohnhaus ausgespäht und entsprechendes Werkzeug gekauft haben. An jenem Donnerstag versuchten die Tatverdächtigen in das Wohnhaus einzudringen. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte den Vorfall und verständigte die Polizei. Einem der Verdächtigen gelang die Flucht, der 14-Jährige konnte jedoch noch am Tatort angehalten werden. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Oberösterreich übernommen.
Sitzt jetzt in Haft
Da der Jugendliche zunächst keine Angaben zu seiner Identität machte, wurde diese in Zusammenarbeit mit internationalen Behörden geklärt.
Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 14-Jährige in die JA Linz eingeliefert.
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