14-Jähriger nach versuchtem Einbruch festgenommen

Nachbar schlug Alarm

Bereits am Vortag sollen die beiden ein Wohnhaus ausgespäht und entsprechendes Werkzeug gekauft haben. An jenem Donnerstag versuchten die Tatverdächtigen in das Wohnhaus einzudringen. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte den Vorfall und verständigte die Polizei. Einem der Verdächtigen gelang die Flucht, der 14-Jährige konnte jedoch noch am Tatort angehalten werden. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Oberösterreich übernommen.

Sitzt jetzt in Haft

Da der Jugendliche zunächst keine Angaben zu seiner Identität machte, wurde diese in Zusammenarbeit mit internationalen Behörden geklärt.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 14-Jährige in die JA Linz eingeliefert.