Fahrradfahrer nahm nach Unfall einfach reißaus

Ein 67-Jähriger war am Dienstagabend in Wels (OÖ) mit einem entgegenkommenden Fahrradfahrer kollidiert. Obwohl er zuerst Erste Hilfe leistete, nahm der unbekannte Radfahrer schließlich reißaus, ohne dass er seine Daten bekannt gegeben hätte. Nun bittet die Polizei um Hinweise.
Am Dienstag kam es gegen 19.10 Uhr in der Vogelweiderstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen zwei Fahrradfahrern. Das Opfer, ein 67-Jähriger aus dem Bezirk Wels, fuhr vorschriftsmäßig auf dem Radweg beim Kreisverkehr Vogelweiderstraße. Laut einem 59-jährigen Zeugen kollidierte er dort frontal mit einem entgegenkommenden Fahrradfahrer.
Entfernte sich von Unfallstelle
Der 67-Jährige stürzte dadurch vom Fahrrad und blieb bewusstlos auf der Fahrbahn liegen. Der unbekannte beteiligte Fahrradlenker sowie der Zeuge leisteten Erste Hilfe. Nachdem weitere Ersthelfer dazugekommen waren, entfernte sich der unbekannte Fahrradlenker von der Unfallörtlichkeit, ohne seine Daten bekannt zu geben oder die Polizei zu verständigen.
Hinweise erbeten
Der geflüchtete Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben: Er ist circa 55–60 Jahre alt und hat kurzes graues Haar. Er trug außerdem keinen Sturzhelm.
Die Fluchtrichtung ist unbekannt. Im Zuge des Zusammenpralls verlor der unbekannte Fahrradlenker seine Brille. Diese wurde durch die Polizei sichergestellt.
Der 67-Jährige wurde durch die Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Wels verbracht. Weitere Erhebungen folgen. Hinweise werden unter 059133-47-4444 erbeten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.