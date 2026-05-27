Fahrradfahrer nahm nach Unfall einfach reißaus

Entfernte sich von Unfallstelle

Der 67-Jährige stürzte dadurch vom Fahrrad und blieb bewusstlos auf der Fahrbahn liegen. Der unbekannte beteiligte Fahrradlenker sowie der Zeuge leisteten Erste Hilfe. Nachdem weitere Ersthelfer dazugekommen waren, entfernte sich der unbekannte Fahrradlenker von der Unfallörtlichkeit, ohne seine Daten bekannt zu geben oder die Polizei zu verständigen.