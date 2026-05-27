Bei Unfall zahlreiche Fotovoltaik-Module verloren

Kontrolle verloren

Der 24-jährige Lenker verlor die Herrschaft über das Fahrzeuggespann und rutschte rechts über die steil abfallende Böschung.

Der Anhänger samt Ladung überschlug sich in der Böschung und die Ladung wurde von der Ladefläche geschleudert. Dabei handelte es sich um neue Fotovoltaik-Module. Das Auto kam noch am Straßenrand zum Stillstand und wurde leicht beschädigt.

Anhänger-Schein nicht gemacht

Die Freiwillige Feuerwehr führte mit 18 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen die Fahrzeugbergung durch. Im Zuge der Unfallerhebung wurde festgestellt, dass der 24-jährige Lenker keine entsprechende Lenkberechtigung zum Ziehen des Anhängers besaß. Diesbezüglich wird wegen mehrerer Übertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft Perg Anzeige erstattet.