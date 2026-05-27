Bei Unfall zahlreiche Fotovoltaik-Module verloren

In einer Linkskurve hat ein 24-jähriger Niederösterreicher am Dienstagnachmittag in Oberösterreich die Kontrolle über seinen Wagen samt Anhänger verloren. Der Wagen blieb auf der Straße, der Hänger aber überschlug sich und zahlreiche Fotovoltaik-Module wurden herausgeschleudert. Der Lenker hätte den Anhänger eigentlich gar nicht ziehen dürfen.
Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Zwettl (NÖ) fuhr am Dienstag gegen 17.30 Uhr mit seinem Auto und einem damit gezogenen Anhänger von St. Thomas kommend in Richtung Pabneukirchen. In einer Linkskurve unweit von Pabneukirchen kippte der Anhänger nach rechts und schlitterte mit der rechten vorderen Anhängerseite am Asphalt.
Kontrolle verloren
Der 24-jährige Lenker verlor die Herrschaft über das Fahrzeuggespann und rutschte rechts über die steil abfallende Böschung.
Der Anhänger samt Ladung überschlug sich in der Böschung und die Ladung wurde von der Ladefläche geschleudert. Dabei handelte es sich um neue Fotovoltaik-Module. Das Auto kam noch am Straßenrand zum Stillstand und wurde leicht beschädigt.
Anhänger-Schein nicht gemacht
Die Freiwillige Feuerwehr führte mit 18 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen die Fahrzeugbergung durch. Im Zuge der Unfallerhebung wurde festgestellt, dass der 24-jährige Lenker keine entsprechende Lenkberechtigung zum Ziehen des Anhängers besaß. Diesbezüglich wird wegen mehrerer Übertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft Perg Anzeige erstattet.
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