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Ehefrau erschossen

Täter (83) im Spital seinen Verletzungen erlegen

Oberösterreich
27.05.2026 15:02
Die tragische Bluttat hatte am 18. April das ganze Land erschüttert
Die tragische Bluttat hatte am 18. April das ganze Land erschüttert(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Nachdem er im April seine pflegebedürftige Frau (77) erschossen hatte, hatte ein 83-Jähriger in Eberschwang versucht, Suizid zu begehen. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Spital, wo er, wie nun bekannt wurde, bereits Anfang Mai verstarb. Die Ermittlungen wurden eingestellt. 

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Am 18. April kam es in Eberschwang zu einer tragischen Bluttat, als ein 83-Jähriger seine pflegebedürftige Ehefrau (77) erschoss. Anschließend hatte er versucht, Suizid zu begehen. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort war er, wie nun bekannt wurde, bereits am 9. Mai verstorben. 

Keine Befragung möglich
Die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis hatte gegen den betagten Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes eingeleitet, zum Prozess wird es nun nicht mehr kommen. Aufgrund seines schlechten Zustands konnte er nicht mehr zur Tat befragt werden. Ein Verdacht auf weitere Beteiligte habe sich nicht ergeben.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
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