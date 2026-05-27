Täter (83) im Spital seinen Verletzungen erlegen

Keine Befragung möglich

Die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis hatte gegen den betagten Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes eingeleitet, zum Prozess wird es nun nicht mehr kommen. Aufgrund seines schlechten Zustands konnte er nicht mehr zur Tat befragt werden. Ein Verdacht auf weitere Beteiligte habe sich nicht ergeben.