„Sorgende Gemeinschaft“ Teil der Pflegestrategie

Gemeinden werden eingebunden

Im Bezirk Freistadt geht man in den 27 Gemeinden derzeit in die Planungsphase. „Die Frage, wie wir künftig füreinander sorgen, ist keine reine Pflegethematik mehr. Sie ist eine der größten gesellschaftlichen Zukunftsfragen überhaupt. Die Antwort darauf kann daher nicht ausschließlich im Ausbau professioneller Systeme liegen, so wichtig diese auch bleiben. Wir brauchen ein neues Miteinander: Denn sorgende Gemeinschaften entstehen dort, wo Menschen Verantwortung teilen“, sagt Bezirkshauptfrau Andrea Wildberger. Dazu hat sie alle Gemeinden eingeladen und es machen nun auch alle mit.