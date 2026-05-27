Nicht nur ob Oedt-Rückzug droht Mangel in 3. Liga!

Apropos Regionalliga. In Salzburg wird man Stand jetzt keine acht Klubs finden, die in der neuen dritten Liga spielen wollen. Wie wird man damit umgehen?

Das ist natürlich bei uns auch Thema. Sollte es so sein, dass wir keine acht Klubs für die Regionalliga Nord nominieren können. Der ursprüngliche Plan war mit 16 Vereinen, acht aus Oberösterreich, acht aus Salzburg, zu spielen. Wenn die Verbände das aber nicht schaffen, dann muss man drüber reden. Aus meiner Sicht werden es einfach weniger sein