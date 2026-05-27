„Don Pasquale“: Große Stimmen und große Intrigen

„Es ist die perfekte komische Oper“, sagt Matthias Rippert. Der deutsche Regisseur inszeniert am Linzer Musiktheater „Don Pasquale“, die letzte Opernproduktion dieser Saison. Bei all der Leichtigkeit im Stoff ist die Oper für ihren Belcanto-Stil bekannt – unglaublich schöne, aber schwierigste Gesangspartien.
Ein unsympathischer Geizhals will seinen Neffen enterben, gleichzeitig wandelt er auf Freiersfüßen.
Die Oper „Don Pasquale“ von Gaetano Donizetti ist eine berühmte, spritzige italienische komische Oper mit schöner, aber anspruchsvoller Musik. „Der Witz steckt nicht nur in textlichen Pointen, sondern auch im Verhalten der Figuren“, verspricht Matthias Rippert. Der deutsche Regisseur inszeniert erstmals eine Oper und holt sich auch noch zwei Vollblut-Schauspieler dazu: Klaus Müller-Beck und – alternierend – Benedikt Steiner sind in der Rolle eines Dieners zu sehen.
Humor trifft auf Belcanto
Die Musik „bedient die Situation aus dem Moment heraus“, sagt Marc Reibel, der das Bruckner Orchester dirigieren wird. „Eine Figur singt, weil sie es gerade so fühlt.“
In der Natürlichkeit der gesungenen Sprache liegt aber auch eine Tücke: Die Oper ist für ihren Belcanto-Stil bekannt, der die Sängerinnen und Sänger vor große Herausforderungen stellt. „Musikalisch höchster Anspruch, zugleich muss es leicht wirken“, bringt es Reibel auf den Punkt.
Die Hauptrollen sind prominent besetzt
Michael Wagner und Dominik Nekel teilen sich die Rolle des Don Pasquale. Simon Yang spielt Ernesto, Alexander York und Adam Kim übernehmen die Rolle des Doktor Malatesta. Morgane Heyse und Fenja Lukas verkörpern Norina. Auch der Chor des Landestheaters begleitet das Geschehen.
Wiederaufnahme im Herbst
Die Premiere dieser letzten Opernproduktion in der Saison 2025/26 ist am Samstag, 30. Mai, um 19.30 Uhr. Bis zur Sommerpause folgen drei Aufführungen. „Don Pasquale“ wird dann im Herbst ab 18. September wieder aufgenommen.
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