„Don Pasquale“: Große Stimmen und große Intrigen

Die Oper „Don Pasquale“ von Gaetano Donizetti ist eine berühmte, spritzige italienische komische Oper mit schöner, aber anspruchsvoller Musik. „Der Witz steckt nicht nur in textlichen Pointen, sondern auch im Verhalten der Figuren“, verspricht Matthias Rippert. Der deutsche Regisseur inszeniert erstmals eine Oper und holt sich auch noch zwei Vollblut-Schauspieler dazu: Klaus Müller-Beck und – alternierend – Benedikt Steiner sind in der Rolle eines Dieners zu sehen.