Nun eskaliert der Streit um Wettbüros in der Stadt

Derzeit entscheidet das Land

Die Gemeinderatsfraktion fordert jetzt ein Mitspracherecht der Städte und Gemeinden bei der Bewilligung neuer Wettbüros. „Es geht um die Lebensqualität von Anwohnern, aber auch um mehr Schutz von spielsüchtigen Menschen“, sagt SP-Fraktionsvorsitzender und Stadtrat Thomas Gegenhuber. Der Hintergrund: Derzeit entscheidet das Land Oberösterreich über neue Wettlokale – die Stadt selbst hat dabei kaum Einfluss. Genau das sorgt bei der SPÖ für Kritik.