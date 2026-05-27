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Hebt in Suben ab

Rettungshubschrauber ab September rund um die Uhr

Oberösterreich
27.05.2026 10:44
Ab 25. September gibt es in Oberösterreich eine volle 24/7-Abdeckung durch Rettungshubschrauber.
Ab 25. September gibt es in Oberösterreich eine volle 24/7-Abdeckung durch Rettungshubschrauber.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Der Standort Suben der ÖAMTC-Flugrettung wird ab 25. September im 24-Stunden-Betrieb geführt. Das kündigten Vertreter der Landesregierung und der ÖAMTC am Mittwoch in einer Pressekonferenz an. Damit soll künftig das ganze Landesgebiet von der Flugrettung abgedeckt werden.

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Landeshauptmann Thomas Stelzer und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (beide ÖVP) sprachen am Mittwoch von einem „Meilenstein“, Hilfe dürfe „keine Frage des Wohnortes“ sein. Am 1. Juni wird Haberlander einen entsprechenden Antrag in die Landesregierung einbringen, die finale Beschlussfassung soll am 9. Juli im Landtag erfolgen. Die Kosten für das Land belaufen sich auf 2,25 Millionen Euro pro Jahr.

Kooperation mit Bayern
Suben wird in Kooperation mit Bayern betrieben und wird der vierte 24/7-Notarzthubschrauber-Stützpunkt der ÖAMTC-Flugrettung – neben Krems in Niederösterreich sowie Niederöblarn und St. Michael in der Steiermark. 2024 wurden von dort insgesamt 776 Nachteinsätze geflogen. Ein großer Teil Oberösterreichs wurde bisher von den drei bestehenden Stützpunkten mitversorgt, es gab aber im Osten und Norden Lücken, Gebiete, die außerhalb des 30-Minuten-Flugradius lagen. Man geht davon aus, dass der Rettungshubschrauber knapp 250-mal pro Jahr nachts von Suben aus abheben wird.

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2025 haben die Hubschrauber des Christophorus Flugrettungsvereins in Oberösterreich insgesamt 2654 Rettungsflüge – alle tagsüber – absolviert, 1523 davon gingen von Suben aus. Neben den Flugrettungsstützpunkten Hörsching, der weiterhin nur tagsüber betrieben wird, und Suben verfügt das Bundesland auch über 18 bodengebundene Notarztstützpunkte.

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