Rettungshubschrauber ab September rund um die Uhr

Kooperation mit Bayern

Suben wird in Kooperation mit Bayern betrieben und wird der vierte 24/7-Notarzthubschrauber-Stützpunkt der ÖAMTC-Flugrettung – neben Krems in Niederösterreich sowie Niederöblarn und St. Michael in der Steiermark. 2024 wurden von dort insgesamt 776 Nachteinsätze geflogen. Ein großer Teil Oberösterreichs wurde bisher von den drei bestehenden Stützpunkten mitversorgt, es gab aber im Osten und Norden Lücken, Gebiete, die außerhalb des 30-Minuten-Flugradius lagen. Man geht davon aus, dass der Rettungshubschrauber knapp 250-mal pro Jahr nachts von Suben aus abheben wird.