Rapids Knipser war mit 22 noch Fensterputzer

Seit Dienstagnachmittag ist es offiziell: Tonni Adamsen geht künftig für Grün-Weiß auf Torejagd! Rapids Knipser war mit 22 Jahren noch Fensterputzer.
„Er ist ein absoluter Wunschspieler, hatte einige andere attraktive Optionen. Umso mehr freut es uns, dass wir mit ihm einen routinierten, treffsicheren Stürmer begrüßen dürfen“, machte Sportchef Markus Katzer gestern offiziell, was schon bekannt war: Tonni Adamsen unterschrieb bis 2028 in Hütteldorf, kommt ablösefrei von Silkeborg IF. Wo er in vier Jahren in knapp 160 Spielen 65 Tore erzielte, auch international zehnmal in nur 15 Einsätzen traf – eine starke Quote. Letzte Saison hatte er einen Expected-Goal-Wert von 12,33. Coach Johannes Hoff Thorup kennt seinen Landsmann natürlich ganz genau – so war der Deal möglich.
Allerdings: Adamsen ist bereits 31 Jahre alt, ein Spätzünder. Zwar bei Bröndby ausgebildet, aber dann wurde der Linksfuß durch eine Hüftverletzung gebremst. Weshalb er im Alter von 22 Jahren noch als Amateur im dänischen Unterhaus kickte, als Fensterputzer sein Geld verdiente. Das erinnert an Jamie Vardy, die große Legende von Leicester City.
Abwarten, ob Rapid endlich wieder einen echten Knipser gefunden hat!
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