Rapids Knipser war mit 22 noch Fensterputzer

„Er ist ein absoluter Wunschspieler, hatte einige andere attraktive Optionen. Umso mehr freut es uns, dass wir mit ihm einen routinierten, treffsicheren Stürmer begrüßen dürfen“, machte Sportchef Markus Katzer gestern offiziell, was schon bekannt war: Tonni Adamsen unterschrieb bis 2028 in Hütteldorf, kommt ablösefrei von Silkeborg IF. Wo er in vier Jahren in knapp 160 Spielen 65 Tore erzielte, auch international zehnmal in nur 15 Einsätzen traf – eine starke Quote. Letzte Saison hatte er einen Expected-Goal-Wert von 12,33. Coach Johannes Hoff Thorup kennt seinen Landsmann natürlich ganz genau – so war der Deal möglich.