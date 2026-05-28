Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Großer Wunschspieler

Rapids Knipser war mit 22 noch Fensterputzer

Bundesliga
28.05.2026 05:46
Sportchef Markus Katzer (li.) mit Neo-Rapidler Tonni Adamsen
Sportchef Markus Katzer (li.) mit Neo-Rapidler Tonni Adamsen(Bild: SK Rapid)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Seit Dienstagnachmittag ist es offiziell: Tonni Adamsen geht künftig für Grün-Weiß auf Torejagd! Rapids Knipser war mit 22 Jahren noch Fensterputzer.

0 Kommentare

„Er ist ein absoluter Wunschspieler, hatte einige andere attraktive Optionen. Umso mehr freut es uns, dass wir mit ihm einen routinierten, treffsicheren Stürmer begrüßen dürfen“, machte Sportchef Markus Katzer gestern offiziell, was schon bekannt war: Tonni Adamsen unterschrieb bis 2028 in Hütteldorf, kommt ablösefrei von Silkeborg IF. Wo er in vier Jahren in knapp 160 Spielen 65 Tore erzielte, auch international zehnmal in nur 15 Einsätzen traf – eine starke Quote. Letzte Saison hatte er einen Expected-Goal-Wert von 12,33. Coach Johannes Hoff Thorup kennt seinen Landsmann natürlich ganz genau – so war der Deal möglich.

Allerdings: Adamsen ist bereits 31 Jahre alt, ein Spätzünder. Zwar bei Bröndby ausgebildet, aber dann wurde der Linksfuß durch eine Hüftverletzung gebremst. Weshalb er im Alter von 22 Jahren noch als Amateur im dänischen Unterhaus kickte, als Fensterputzer sein Geld verdiente. Das erinnert an Jamie Vardy, die große Legende von Leicester City.

Lesen Sie auch:
Tonni Adamsen ist jetzt ein Rapid-Spieler! 
Vertrag bis 2028
Transfer jetzt fix! Ein neuer Torjäger für Rapid
27.05.2026
Chaos-Saison
Rapid: „Kein Stein bleibt auf dem anderen“
27.05.2026
Was ist denn da los?
Fauxpas! Google gratuliert Rapid zum Meistertitel
26.05.2026
Doppelpack gegen Ried
Rapid löst dank Schöller letztes Europacup-Ticket
25.05.2026

Abwarten, ob Rapid endlich wieder einen echten Knipser gefunden hat!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
28.05.2026 05:46
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Ehemann meldet sich nach Drama um Uschi
146.848 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Wien
Sanierung in Alt Erlaa als Bumerang für Mieter
97.532 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markisen, Jalousien, Bepflanzung – alles muss für die Sanierung verschwinden.
Österreich
1673 Jahre! Österreicher stirbt in Thailand-Haft
89.964 mal gelesen
Das Bundeskriminalamt und die thailändischen Behörden konnten einen auch bei uns vorbestraften ...
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
1420 mal kommentiert
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Außenpolitik
Storm-Shadow-Raketen schlagen in Russland ein
993 mal kommentiert
Links ist ein aktuelles Bild aus Sewastopol zu sehen, rechts aus Woronesch.
Tirol
AK deckt in Supermärkten erneut Preis-Irrsinn auf
949 mal kommentiert
Die AK verglich wieder Lebensmittel-Preise in Österreich und Deutschland – und schlägt nun ...
Mehr Bundesliga
Großer Wunschspieler
Rapids Knipser war mit 22 noch Fensterputzer
Auch Transfer steht an
Baumeister Sturm bastelt doppelt an der Zukunft
Sport Tv Logo
Gefragter Erfolgscoach
Nuhiu ist schon weg, geht jetzt auch noch Zaric?
Vertrag bis 2028
Transfer jetzt fix! Ein neuer Torjäger für Rapid
Vertrag bis 2028
Roter Transferkracher: Michorl dockt beim GAK an!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf