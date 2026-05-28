Gewinnen Sie ein Spiel im legendären Stadion!

Das Fußball-Sommerhighlight abseits der WM findet heuer in Graz statt! Wenn am 25. Juli die Legenden der Copa Pele in der Gruabn spielen, können auch Sie Seite an Seite mit den Stars von einst auflaufen. Melden Sie sich für einen Platz in der COPA Eleven-Startelf an und erleben Sie einen unvergesslichen und kultigen Fußball-Nachmittag.
Die Stars der Copa Pele wie Ivica Vastic, Mario Haas, Andi Herzog, Andi Ogris, Toni Pfeffer, Hannes Reinmayr, Peter Pacult oder Jakob Jantscher touren wie jedes Jahr durch Österreich und lassen nicht nur die Herzen von nostalgischen Fußballfans höherschlagen. Diesen Sommer steigt in der legendären Grazer Gruabn aber das absolute Highlight, wenn sich die Legenden bei der COPA Eleven am 25. Juli mit Hobby-Kickern messen!
Der offene Kartenverkauf für das Kult-Event läuft längst auf Ö-Ticket, für Unternehmen und Sponsoren gibt’s dazu noch die Möglichkeit, Sponsorflächen auf den Trikots via Brust- oder Rückenaufdrucken zu erwerben. Die Trikots dürfen nach dem Event behalten werden.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ macht‘s möglich, dass Sie einer von den glücklichen Gewinnern sein können! Denn wir verlosen die letzten drei Startplätze im Team der COPA Eleven, das sich mit den Stars der Copa Pele in einem der kultigsten Stadien Österreichs matchen darf. Voraussetzung: Sie sind über 40 Jahre alt und nicht mehr in einer Meisterschaft aktiv. Dann lebt die Chance, dass Sie bald selbst in der Gruabn einlaufen. Dazu gibt’s zwei Trainingseinheiten in der alten Heimstätte des SK Sturm am 16. und 23. Juli, Matchtrikot und Hose für die Gewinner und zwei Tickets für Begleitpersonen zum Match am 25. Juli. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 7. Juni ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Steirer“-Letters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.