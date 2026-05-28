Gewinnen Sie ein Spiel im legendären Stadion!

Mitmachen und gewinnen

Die „Krone“ macht‘s möglich, dass Sie einer von den glücklichen Gewinnern sein können! Denn wir verlosen die letzten drei Startplätze im Team der COPA Eleven, das sich mit den Stars der Copa Pele in einem der kultigsten Stadien Österreichs matchen darf. Voraussetzung: Sie sind über 40 Jahre alt und nicht mehr in einer Meisterschaft aktiv. Dann lebt die Chance, dass Sie bald selbst in der Gruabn einlaufen. Dazu gibt’s zwei Trainingseinheiten in der alten Heimstätte des SK Sturm am 16. und 23. Juli, Matchtrikot und Hose für die Gewinner und zwei Tickets für Begleitpersonen zum Match am 25. Juli. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 7. Juni ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.