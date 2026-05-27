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KRONE UNTERHAUSGALA

Feiner Zwirn, Bierkrug-Power und Torwand-Drama

Wien
27.05.2026 20:03
Beim Gaberln mit dem „Eierlaberl“ machten die meisten eine gute Figur.
Beim Gaberln mit dem „Eierlaberl“ machten die meisten eine gute Figur.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Dorian Seistock
Porträt von Kilian Wazik
Von Dorian Seistock und Kilian Wazik

Die österreichischen Lotterien, „Krone“ und Erima luden zum insgesamt 31. Mal zur Unterhaus-Gala. Im VIP-Bereich des Allianz Stadions ließen es die 20 Unterhausklubs knallen. Das Finale brachte den Saal endgültig zum Beben!

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„Die meisten sind ja besser angezogen als ich im Wrack“, scherzte Moderator und Stadionsprecher-Legende Andy Marek in den vollen VIP-Klub des Allianz Stadions.

Ja, die 20 Teams aus Niederösterreich, Wien und dem Burgenland haben sich für die 31. Unterhaus-Gala der „Krone“, Österreichischen Lotterien und Erima wieder ordentlich herausgeputzt. Doch der Schein des feinen Zwirns trügte: Auf den edel eingedeckten Tischen ging’s zu wie auf der Tribüne!

Gerlinde Wohlauf im Interview mit Moderator Andy Marek.
Gerlinde Wohlauf im Interview mit Moderator Andy Marek.(Bild: Eva Manhart)

Gaberln mit „Eierlaberl“
„Seit 40 Jahren unterstützen wir den Breitensport in Österreich. Dieser Abend ist ein weiteres wichtiges Beispiel dafür“, zeigte sich Gerlinde Wohlauf von den Lotterien begeistert. Denn schon beim Gaberln mit dem Football skandierten die Mannschaften lautstark die Namen ihrer jeweiligen Vertreter, fast wie bei den echten Superstars. Zu Recht! Der Großteil machte einen richtig schlanken Fuß am „Eierlaberl“. Den Tagesrekord beim Gaberln stellte Tim Beck vom UFC St.Georgen/Eisenstad auf, hielt den Football erstaunliche 13-Mal hoch.

Ausgelassener Jubel beim UFC St. Georgen nach dem phänomenalen Rekord von „Gaberl-König“ Tim ...
Ausgelassener Jubel beim UFC St. Georgen nach dem phänomenalen Rekord von „Gaberl-König“ Tim Beck.(Bild: Eva Manhart)

Die hellsten Köpfe des Ostens
Während des Pubquiz reduzierte sich der Lautstärkeregler auf „aufgeregtes Getuschel“. Da rauchten auch bei den Frauen aus Mattersburg ordentlich die Köpfe. Die hellsten Köpfe des Osten fand man beim SV Rohrbach und beim USV Oed/Zeillern. Ihnen unterlief kein einziger Fehler beim Fußballquiz.

Beim Bierkrugstemmen war Kraft und Ausdauer gefragt.
Beim Bierkrugstemmen war Kraft und Ausdauer gefragt.(Bild: Eva Manhart)

„Bitte noch einmal“

Und Oed/Zeillern machte auch beim Bierkrugstemmen eine gute Figur, beförderte sich mit Purkersdorf ins Herzschlag-Finale. Unter tosendem Beifall versenkten die „Scharfschützen“ die Kugel abwechselnd im oberen Ausschnitt der Torschusswand. „Ergebnis-Notar“ Herwig klagte in Richtung Andy Marek: „Bitte noch einmal das Resultat, es war zu laut.“ Am Ende krönte sich Oed/Zeillern verdient zum Champion, feierte die 18 Trainingsanzüge, die es zusätzlich zum Satz Erima-Dressen gab, per Alaba-Klappsessel-Jubel. „In der Meisterschaft läuft’s nicht so, deshalb haben wir mit dem Sieg auch nicht gerechnet“, grinste „Matchwinner“ David Mühlböck.

Hochspannung im Finale des Torwandschießens zwischen Oed/Zeillern und Purkersdorf.
Hochspannung im Finale des Torwandschießens zwischen Oed/Zeillern und Purkersdorf.(Bild: Eva Manhart)

One-Man-Show
Im Halbfinale begannen aus Wiener Sicht dann die großen Festspiele von Marco Dorfinger. Der „10er“ von Dynamo Deluxe, ließ seine Muskeln beim Bierkrugstemmen spielen. „Bier ist genau unser Ding. Die dritte Halbzeit ist nach jedem Spiel Pflicht“, grinste er über beide Ohren. Und musste auch im Finale ran – der Rest seiner Truppe befand sich nämlich schon in der besagten „dritten Halbzeit“. Beim Torwandschießen versenkte er zwar keinen einzigen der drei Versuche, sein Gegner von Kaiserebersdorf aber ebenso wenig. Somit reichte der Vorteilspunkt vom Sieg im Halbfinale zum Triumph (1:0), als Preis gab’s 18 Trainingsanzüge. „Das war mehr Glück als Können“, schmunzelte Marco, ehe er die Bühne in Richtung der jubelnden Kollegen verließ.

Die Stimmung im Allianz Stadion war nicht nur im Finale unglaublich.
Die Stimmung im Allianz Stadion war nicht nur im Finale unglaublich.(Bild: Eva Manhart)

„Der schönste Tag“
Aus rot-goldener Sicht gab’s einen engen Kampf an der Spitze. Mittendrin: der ASV Neufeld aus der 2. Liga Nord. Wo Trainer Fatih Bas beim Bierkrugstemmen seinen unbändigen Willen unter Beweis stellte, sich damit gemeinsam mit dem SV Rohrbach für das Finale qualifizierte. Das zum absoluten Krimi wurde. Unter tosendem Beifall versenkten die „Scharfschützen“ die Kugel abwechselnd im oberen Ausschnitt der Torschusswand. Am Ende hieß der verdiente Sieger ASV Neufeld, Sportchef und Mittelfeldmotor Ömer Bas schoss seinen Verein mit einigen präzisen Treffer ins Glück. „Das passiert mir auch nicht jeden Tag, dass ich so gut treffe“, strahlte der Matchwinner bis über beide Ohren. „Der schönste Tag in dieser Saison, abseits vom 6:1-Derbysieg gegen Steinbrunn!“

Andy Marek moderierte den Gala-Abend.
Andy Marek moderierte den Gala-Abend.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Große Freude gab’s auch beim ASV Gartenstadt und Amaliendorf-Aalfang. Sie gaben beim Online-Voting Gas, sicherten sich ein professionelles Kamerasystem für Übertragungen und Analysen.

Im Burgenland war der ASV Neufeld der Sieger des Abend.
Im Burgenland war der ASV Neufeld der Sieger des Abend.(Bild: Eva Manhart)
Der USV Oed/Zeillern war Niederösterreichs „Landessieger“.
Der USV Oed/Zeillern war Niederösterreichs „Landessieger“.(Bild: Eva Manhart)
Der Wiener Verein Dynamo Deluxe freute sich ebenfalls über eine neue Garnitur an ...
Der Wiener Verein Dynamo Deluxe freute sich ebenfalls über eine neue Garnitur an Trainingsanzügen.(Bild: Eva Manhart)
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