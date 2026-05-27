Feiner Zwirn, Bierkrug-Power und Torwand-Drama

One-Man-Show

Im Halbfinale begannen aus Wiener Sicht dann die großen Festspiele von Marco Dorfinger. Der „10er“ von Dynamo Deluxe, ließ seine Muskeln beim Bierkrugstemmen spielen. „Bier ist genau unser Ding. Die dritte Halbzeit ist nach jedem Spiel Pflicht“, grinste er über beide Ohren. Und musste auch im Finale ran – der Rest seiner Truppe befand sich nämlich schon in der besagten „dritten Halbzeit“. Beim Torwandschießen versenkte er zwar keinen einzigen der drei Versuche, sein Gegner von Kaiserebersdorf aber ebenso wenig. Somit reichte der Vorteilspunkt vom Sieg im Halbfinale zum Triumph (1:0), als Preis gab’s 18 Trainingsanzüge. „Das war mehr Glück als Können“, schmunzelte Marco, ehe er die Bühne in Richtung der jubelnden Kollegen verließ.