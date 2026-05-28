Kommentar: Regierung droht neues ORF-Volksbegehren

Ein anderer Beobachter, auch selbst lange Zeit eine maßgeblich handelnde Person im heimischen Rundfunk, geht sogar noch weiter, wenn er meint, was jetzt passiere, sei ein Rückfall in die 60er-Jahre. In den 60er-Jahren, da gab die Politik vor, was im ORF zu geschehen und wer es auszuführen hat. ÖVP und SPÖ teilten sich das Führungspersonal genau auf. Was folgte, war ein Aufschrei der Zeitungen, die mit Hugo Portisch als einem der damaligen Chefredakteure an der Spitze das erste große Volksbegehren im Land initiierten.