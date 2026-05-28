Die erste WM-Party vor ausverkauftem Haus

Auch die fünfte Show des „Krone“-Formats mit Andi Herzog und Toni Polster war ein echter Knaller. Im Herbst warten ganz sicher Zugaben.
Der fünfte Stopp der großen „Krone“-Show mit Andi Herzog und Toni Polster sprengte alle (bisherigen) Bestmarken. 1400 Fans waren in der ausverkauften Arena Nova in Wiener Neustadt dabei und erlebten eine WM-Party, bevor die WM überhaupt angefangen hat. Ein rot-weiß-rotes Fahnenmeer zu den Klängen des Klassikers „I am from Austria“ bildete nach zwei Stunden voller Anekdoten und Wuchteln das würdige Finale.
„Ein genialer Abend, schöner kann’s nicht sein. Man hat wieder einmal gesehen: Fußball verbindet“, freute sich Herzog. Sein kongenialer Doppelpass-Partner Polster fügte mit Blick auf die immer näher rückende WM hinzu: „Man spürt, dass die Euphorie und die Vorfreude der Österreicher immer größer werden. Wenn unser Team auch noch erfolgreich ist, wird das ein Riesenspektakel.“
Vor den Augen der Ex-ÖFB-Teamspieler Michi Wagner und Josef Degeorgi waren auch Moderator Michael Fally und „Krone“-Sportchef Peter Moizi in Topform unterwegs.
„Das liebt das Publikum“
Seit der Premiere des Polster/Herzog-Formats der „Krone“ im November in Deutschkreutz war es bereits der fünfte ausverkaufte Abend. Das schreit nach der nun folgenden WM- und Sommerpause nach zahlreichen Zugaben. Und: Die „Krone“ bastelt bereits im Hintergrund daran, auch andere Legenden aus der Welt des Sports auf die Bühne zu bringen. Denn Moizi weiß: „Das Publikum liebt diese pointierten Geschichten aus der Vergangenheit. Das hat dieser sensationelle Abend neuerlich bewiesen.“
Für die Zuschauer gab’s auch die Gelegenheit, mit Andi & Toni, die ein scheinbar unbegrenztes Reservoir an Gschichteln in sich tragen, ein wenig zu kicken und dabei sogar Jahresvorräte von Stiegl und Coca-Cola zu gewinnen.
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