Die erste WM-Party vor ausverkauftem Haus

„Das liebt das Publikum“

Seit der Premiere des Polster/Herzog-Formats der „Krone“ im November in Deutschkreutz war es bereits der fünfte ausverkaufte Abend. Das schreit nach der nun folgenden WM- und Sommerpause nach zahlreichen Zugaben. Und: Die „Krone“ bastelt bereits im Hintergrund daran, auch andere Legenden aus der Welt des Sports auf die Bühne zu bringen. Denn Moizi weiß: „Das Publikum liebt diese pointierten Geschichten aus der Vergangenheit. Das hat dieser sensationelle Abend neuerlich bewiesen.“