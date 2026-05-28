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Der krönende Abschluss

Unsterblich! „Bauchfleck“ von Glasner nach Coup

Conference League
28.05.2026 05:31
Oliver Glasner rutschte auf dem Bauch und ließ sich gebührend feiern.
Oliver Glasner rutschte auf dem Bauch und ließ sich gebührend feiern.(Bild: EPA/FRIEDEMANN VOGEL)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Nach dem Titelgewinn in der Conference League gab es bei Oliver Glasner und Co. am Mittwochabend kein Halten mehr. Der österreichische Erfolgscoach feierte den Coup mit seinem fast schon legendären „Bauchfleck“.

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Die Spieler und Betreuer von Crystal Palace standen Spalier – und dann kam sein ganz großer Auftritt: Kopfüber rutschte Oliver Glasner am Bauch in Richtung Conference-League-Pokal. Die Fans auf den Rängen feierten lautstark seinen „Bauchfleck“, den er auch bereits beim Europa-League-Triumph mit Eintracht Frankfurt im Jahr 2022 hingelegt hatte.

Hier Glasners „Bauchfleck“ vom Mittwochabend im Video:

Der 1:0-Finalsieg gegen Rayo Vallecano ist der krönende Abschluss einer wahren Erfolgsgeschichte! Für Crystal Palace war es das erste Europacup-Endspiel, auf internationaler Bühne war man noch nie so weit gekommen. National gewannen die Londoner mit Glasner in der vergangenen Saison erstmals den FA-Cup, zu Beginn der laufenden Saison holten sie gegen Meister Liverpool auch den Community Shield.

„Das ist heute der Zahltag“
„Ich war natürlich angespannt, wenn man weiß, dass es das letzte Spiel ist. Es hat mir sehr viel bedeutet, den Verein mit einer Trophäe zu verlassen. Die Jungs haben heute alles abgerufen“, jubelte Glasner, dessen Zukunft weiter offen ist. „Aufgrund der 15 Minuten nach der Halbzeit, wo wir sehr gut gespielt haben, war es auch verdient. Dann haben wir alles wegverteidigt. Es war das 60. Saisonspiel. Ich weiß nicht, wie viele Tage wir beisammen waren, was die Spieler und der Staff investiert haben. Das ist heute der Zahltag.“

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Neue Forderungen nach Statue
Glasner geht damit als bisher erfolgreichster Trainer des Klubs in die Geschichte ein. Zum Abschied fordern die Fans noch einmal, dass ihm zu Ehren eine Statue in London errichtet werden soll. „Ich will kein Denkmal, darauf scheißen ja nur die Tauben“, zitierte Glasner vor wenigen Wochen Toni Polster. Fest steht: Bei Crystal Palace hat sich der 51-Jährige quasi unsterblich gemacht ...

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