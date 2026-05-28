Unsterblich! „Bauchfleck“ von Glasner nach Coup

„Das ist heute der Zahltag“

„Ich war natürlich angespannt, wenn man weiß, dass es das letzte Spiel ist. Es hat mir sehr viel bedeutet, den Verein mit einer Trophäe zu verlassen. Die Jungs haben heute alles abgerufen“, jubelte Glasner, dessen Zukunft weiter offen ist. „Aufgrund der 15 Minuten nach der Halbzeit, wo wir sehr gut gespielt haben, war es auch verdient. Dann haben wir alles wegverteidigt. Es war das 60. Saisonspiel. Ich weiß nicht, wie viele Tage wir beisammen waren, was die Spieler und der Staff investiert haben. Das ist heute der Zahltag.“